Georgiewa zaapelowała do państw G20, by ustaliły międzynarodową minimalną cenę surowca, co pozwoli na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w największych gospodarkach świata.

Globalna cena węgla obecnie wynosi średnio tylko 2 dol. za tonę, aby osiągnąć cele klimatyczne, zadeklarowane na szczycie na przykład przez USA, należy sprawić, że do 2030 roku sięgnie ona 75 dol. za tonę - dodała.

Szefowa MFW podkreśliła, że zmiany klimatyczne stanowią bardzo poważne zagrożenie dla światowej gospodarki, ale jej transformacja i oparcie na alternatywnych źródłach energii może stać się "niezwykłą okazją do przełomowych inwestycji i tworzenia zielonych miejsc pracy".

Międzynarodowa minimalna cena węgla powinna być kształtowana w taki sposób, by uwzględnić uwarunkowania krajów rozwijających się, a należy ją wdrażać poprzez podatek węglowy, system handlu węglem i inne sposoby - dodała Georgiewa.

Podczas wirtualnego szczytu klimatycznego wypowiadał się też prezydent Francji Emmanuel Macron, który również ocenił, że bez ustalenia minimalnych cen węgla nie da się przeprowadzić transformacji energetycznej.