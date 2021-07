Reklama

"Badania podłoża gruntowego dna morskiego to jeden z kluczowych elementów przygotowania do budowy instalacji offshore. W zakres prac wchodzi wykonanie głębokich odwiertów, badań wykonywanych w celu określenia kolejności i głębokości zalegania warstw geologicznych (tzw. sondowania CPT), płytkich odwiertów, a także przeprowadzenie badań laboratoryjnych na morzu i lądzie" - czytamy w komunikacie.

Realizacja prac związanych z badaniami podłoża jest niezbędna do uzyskania finalnej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęcia budowy morskich farm wiatrowych

"Należy podkreślić, że wykonawca wybrany do przeprowadzenia badań to konsorcjum stworzone z polskiego przedsiębiorstwa Mewo S.A. oraz szwajcarskiej firmy Geoquip Marine. Wybór konsorcjum, w skład którego wchodzi polska firma jest potwierdzeniem celu, jaki stawia sobie Grupa PGE, aby polskie firmy odegrały istotną rolę w projekcie budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim" - powiedziała prezes PGE Baltica Monika Morawiecka, cytowana w komunikacie.

"Bardzo cieszy nas tak silne partnerstwo nawiązane pomiędzy międzynarodowym kontrahentem a silnym lokalnym graczem. Tego typu doświadczenie z pewnością przyniesie korzyści naszym projektom. W przyszłości jesteśmy otwarci na podobne partnerstwa, by wspierać polskich dostawców i pokazać im, że morska energetyka wiatrowa to globalna branża, w ramach której mogą się rozwijać" - dodał starszy dyrektor ds. projektów rozwojowych w Ørsted Søren Westergaard Jensen.

Na potrzeby Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica zrealizowano już rozpoznanie geofizyczne, stanowiące pierwszy etap analizy. Drugi etap to wstępne badanie geotechniczne. Dzięki pozyskaniu informacji na temat struktury geologicznej możliwe będzie wykonanie kolejnych analiz inżynieryjnych oraz projektów technicznych dla fundamentów, konstrukcji wsporczych turbin, stacji transformatorowych, a także kabli. Ponadto, interpretacja rezultatów będzie podstawą do sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do projektu budowlanego. Kolejnymi dwoma etapami prac będą pogłębione analizy geotechniczne uzupełniające stworzony na ich podstawie model gruntu o informacje dotyczące precyzyjnej lokalizacji infrastruktury, które pozwolą na uszczegółowienie ich projektów technicznych, wyjaśniono.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Ørsted to wywodzący się z Danii koncern, który jest dziś obecny na 10 rynkach, zaczynając od Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, przez kraje europejskie, a kończąc na Azji. Ørsted rozwija, buduje i obsługuje morskie i lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energii i bioelektrownie oraz dostarcza produkty energetyczne swoim klientom. W 2020 r. przychody grupy wyniosły 52,6 mld DKK (7,1 mld euro).

(ISBnews)