W 1981 roku "Solidarność" nie zdecydowała się na strajk w elektrowniach. Wygrała odpowiedzialność za dostawy energii choćby do szpitali. Doszło jednak do strajku włoskiego, który miał swoje skutki. Wraz z ogłoszeniem stanu wojennego do elektrowni od razu weszło już wojsko, część pracowników przez wiele dni nie wyszła z pracy. W Krajowej Dyspozycji Mocy długo urzędowali żołnierze z bronią.

Po 13 grudnia 1981 r. w elektrowniach nie doszło do żadnej tragedii, takiej jak w kopalni "Wujek". Energetycy przyjęli wprowadzenie stanu wojennego spokojnie, zresztą elektrownie od razu zajęte zostały przez żołnierzy. – W grudniu 1981 r. elektrownia Dolna Odra była pełna wojska, przez kilka dni nie mogliśmy wyjść. Dostaliśmy materace i kartki do stołówki – opowiada w książce "Wiek energetyków", wydanej przez WysokieNapiecie.pl Jadwiga Boral, która była wtedy wiceprzewodniczącą energetycznej Solidarności i specjalistką od BHP w Dolnej Odrze. Reklama Jerzy Dudzik, długoletni dyrektor Krajowej Dyspozycji Mocy, który zaczynał pracę w 1978 r., wspomina, że w Państwowej Dyspozycji Mocy na stałe rezydowała grupa żołnierzy z bronią. "Solidarność" zresztą już wcześniej świadomie zrezygnowała z najostrzejszej broni, jaką mogła użyć przeciw komunistycznym władzom - strajku w elektrowniach. Nie brakowało radykałów, którym wydawało się, że taki strajk może zmusić władze do ustępstw. – Tłumaczyłem, że energetyka nie może strajkować i koniec. Nie będę uzasadniał rzeczy oczywistych, takich jak działanie szpitali etc. – mówi Marek Gudima, szef energetycznej "Solidarności" w latach 80, współtwórca rynku energii po upadku PRL. Przy ówczesnej militaryzacji pracy w energetyce rozpoczęcie strajku byłoby zresztą problematyczne. Przestrzegamy przepisów, brakuje mocy Najostrzejszą formą protestu, na którą pozwolili sobie energetycy w karnawale "Solidarności", był „strajk włoski” w maju 1981 r. – Postanowiliśmy dokładnie przestrzegać wszystkich przepisanych prawem i regulaminami procedur oraz nie brać nadgodzin – mówi Gudima. Co ciekawe, nawet partyjna „Trybuna Ludu” nie potępiła protestujących w ten sposób energetyków, którzy domagali się przede wszystkim poprawy warunków pracy. „Pracują w hałasie, zapyleniu i ogromnych temperaturach w zasiarczonym powietrzu przy słabo działającej wentylacji, na dużych wysokościach”. Ile godzin miesięcznie pracowali zatrudnieni w elektrowniach? Co udało się osiągnąć protestującym? Kiedy PRL osiągnął swoje „elektroenergetyczne maksimum”? Co „Seksmisja” miała wspólnego z Blackoutem? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl Autor: Rafał Zasuń, WysokieNapiecie.pl