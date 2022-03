"Pamiętajmy, że jesteśmy w trudniej sytuacji, jeśli chodzi o kurs ropy i kurs dolara wobec złotego. Ta cena może być dynamiczna, ale to też będzie powodowało odpowiednie reakcje rządu, jeśli chodzi o ewentualne wydłużanie czy zmienianie wprowadzonych już tarcz antyinflacyjnych" - powiedział Patkowski odpowiadając na pytania w Sejmie.

Od 1 lutego wprowadzono obniżki na okres sześciu miesięcy - do 0% stawki VAT na żywność, do 8% - VAT na paliwa oraz zniesiono podatek na gaz. Jednocześnie przedłużona została obniżka VAT na prąd i na ciepło do 5% do końca lipca.