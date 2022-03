W stosunku do czwartku ropa Brent drożeje w piątek o ok. 3 dol., do poziomu 113,5 dol. Maksymalna osiągnięta w piątek cena baryłki Brent sięgała 116 dol.

Reklama

Równie droga jest amerykańska ropa WTI. W jej przypadku piątkowe wzrosty również są rzędu 3 dol. na baryłce, do poziomu 111 dol. Wcześniej notowania WTI zbliżyły się do 114 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę 24 lutego baryłka Brent wyceniana była na 99 dol., a WTI na 92,8 dol.