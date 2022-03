„Naprawę uszkodzeń po ostrzałach utrudniają intensywne działania bojowe. Są brygady operacyjne, które mogą to robić, ale powinny one mieć fizyczną możliwość dotarcia do pęknięć” – oznajmił minister.

Reklama

Według niego największy problem występuje na odcinku gazociągu Donieck-Mariupol, gdzie z powodu trwających walk brygady nie są w stanie naprawić uszkodzeń. Jest też trudność z naprawą sieci energetycznych na północ od Kijowa.

Hałuszczenko dodał, że Ukraina liczy na podłączenie swojego systemu energetycznego do systemu UE. Mamy bardzo optymistyczne rachuby, bo teraz kończy się techniczny etap synchronizacji. Dosłownie w ciągu kilku dni wszystko będzie zakończone. W ciągu tygodnia oczekujemy połączenia” – oznajmił.