"Na dorocznym zgromadzeniu akcjonariuszy zaproponujemy dywidendę w wysokości 44 CZK na akcję, która jest wynikiem sumy składnika zwykłego w wysokości 37 CZK na akcję odpowiadającego 90% skorygowanego skonsolidowanego zysku netto za rok 2021 oraz składnika nadzwyczajnego w wysokości 7 CZK na akcję, który odzwierciedla wkład sprzedaży bułgarskich aktywów w całkowitą zdolność zadłużenia Grupy CEZ" - powiedział prezes Daniel Benes, cytowany w komunikacie.

Członek zarządu i CFO Martin Novak podkreślił, że po 5 latach CEZ przywraca politykę dywidendową do poziomu 60-80%, który jest zrównoważony w długim okresie i zwyczajowo stosowany w sektorze energetycznym.

"Taką politykę dywidendową spółka ČEZ stosowała do 2017 r., kiedy to do czasu sprecyzowania strategii rozwoju górną granicę przedziału wskaźnika wypłaty tymczasowo rozszerzono do 100%. Średni payout ratio porównywalnych spółek energetycznych w Europie wynosi około 60%. Po zeszłorocznym przyspieszeniu strategii, wracamy do pierwotnego przedziału, co znajdzie odzwierciedlenie w proponowanej dywidendzie z zysku za rok 2022. Zakładamy dywidendę w wysokości 56-62 CZK na akcję, co odpowiada 80% oczekiwanego dochodu i jest najwyższą wartością dywidendy od początku istnienia spółki" - wskazał Novak.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)