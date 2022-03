Informację w tej sprawie przekazała mediom Komisja Regulacji Energii Elektrycznej i Gazu (CREG).

Operator elektrowni firma Engie Electrabel zarobił w zeszłym roku 464 miliony euro. W tym roku będzie to już między 1,356 mld do 1,633 mld euro, prognozuje CREG. Generalnie, do 2024 r. elektrownie mają wygenerować zysk ponad 3 mld euro, najwięcej w historii.

Na wysokich cenach energii zyskuje także budżet państwa. Komisja obliczyła, że w przyszłym roku belgijski fiskus z tytułu podatku od energii atomowej zainkasuje około 500 mln euro.

Obecnie w Belgii działała siedem reaktorów atomowych. Zgodnie z decyzją gabinetu premiera Aleksandra De Croo pięć z nich zostanie zamkniętych do 2025 r., natomiast dwa najmłodsze reaktory mają funkcjonować jeszcze przez co najmniej 10 lat.