Mowa tu między innymi o wieloletniej umowie na dostawy dla Tesli z gigantem górniczym Vale – podaje Bloomberg. Umowa, która nie została jeszcze ogłoszona, obejmuje dostawy niklu z Kanady, jak twierdzą osoby zaznajomione ze sprawą, które prosiły o nieujawnianie ich nazwisk. W przeciwieństwie do większości innych producentów samochodów, Tesla od lat koncentruje się na tym, jak zabezpieczyć własne dostawy niklu.

To część wysiłków dyrektora generalnego Elona Muska na rzecz integracji pionowej w celu utrzymania kontroli nad łańcuchem dostaw Tesli. Firma wspólnie z japońskim koncernem Panasonic posiada ogromną fabrykę ogniw akumulatorowych w Reno w stanie Nevada. Tesla kupuje ogniwa od innych wiodących dostawców, ale produkuje także własne.

Tesla jest o kilka kroków przed resztą

Tesla nieustannie dąży do udoskonalania sposobów przetwarzania surowców i produkcji akumulatorów. Podczas prezentacji w 2020 r. kierownictwo mówiło o skróceniu ścieżki przetwarzania od kopalni do katody. „To, co Tesla zrobiła z niklem, stanowi ukrytą przewagę konkurencyjną” – skomentował Gene Munster, partner zarządzający Loup Ventures. „Tesla nadal jest o kilka kroków przed resztą” – dodał.

Musk wielokrotnie mówił, że podaż niklu jest największym zmartwieniem firmy. Dostępność tego metalu jest źródłem niepokoju w całym sektorze EV. Według szacunków BloombergNEF zapotrzebowanie sektora baterii na nikiel skoczy do około 1,5 miliona ton w 2030 roku z 400 745 ton w tym roku.

Musk: Proszę o więcej niklu

„Proszę wydobywać więcej niklu” – apelował Elon Musk do producentów na konferencji prasowej dwa lata temu. „Tesla da wam gigantyczny kontrakt na długi czas, jeśli będziecie wydobywać nikiel w sposób wydajny i odpowiedzialny środowiskowo”.

Rosja posiada około 17 proc. światowych zdolności produkcyjnych rafinowanego niklu klasy I, czyli takiego, jaki jest wymagany w pojazdach elektrycznych. Od ataku na Ukrainę 24 lutego cena niklu wzrosła o 30 proc. (dane na koniec marca) na Londyńskiej Giełdzie Metali. Rynek może się uspokoić, jeśli pojawią się oznaki zakończenia wojny.

Umowa Tesli z Vale jest jedną z kilku, które producent samochodów zawarł w ciągu ostatniego roku. W styczniu producent samochodów elektrycznych z siedzibą w Austin w Teksasie zobowiązał się do zakupu 75 tys. ton koncentratu niklu z projektu Talon Metals realizowanego w Minnesocie. Następnie podpisano umowy z BHP Group, największą na świecie firmą górniczą, na dostawy materiałów z Australii. Tesla podpisała także umowę z operatorami kopalni niklu w Nowej Kaledonii, wyspie położonej na Pacyfiku. Vale poinformowało, że planuje zwiększyć sprzedaż surowca na rynek pojazdów elektrycznych z 5 proc. do 30-40 proc.