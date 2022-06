Reklama

"Pozyskanie naszego pierwszego kluczowego klienta na wysoce konkurencyjnym polskim rynku fotowoltaicznym stanowi kamień milowy w naszej strategii bycia partnerem pierwszego wyboru i liderem w dynamicznie rozwijającej się branży usług technicznego utrzymania (Operations & Maintenance) elektrowni fotowoltaicznych w Europie Środkowo-Wschodniej" - skomentował prezes Georg Hotar, cytowany w komunikacie.

Zawarta umowa przybliża Photon Energy do osiągnięcia w Polsce, która jest największym rynkiem fotowoltaicznym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jednego z celów na 2022 r., jakim jest łączna moc instalacji PV, dla których świadczone są usługi technicznego utrzymania (O&M) na poziomie 100 MWp. Jest też kolejnym krokiem do osiągnięcia długoterminowego celu świadczenia na wszystkich rynkach usług O&M dla instalacji o mocy 1 GWp do końca 2024 r. Obecnie dział Operations & Maintenance spółki obsługuje instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 328 MWp, dodano.

Ponadto spółka otrzymała certyfikat ISO 9001:2015, zgodny z najbardziej rozpoznawalnym na świecie Systemem Zarządzania Jakością (SZJ).

"Oprócz zawarcia istotnej umowy na świadczenie usług O&M, Photon Energy Operations PL Sp. o.o. z sukcesem zakończyła również proces certyfikacji ISO 9001:2015. Świadczy to o determinacji Photon Energy Group i kulturze ciągłego doskonalenia się w oparciu o ustandaryzowany system zarządzania jakością na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Czechach, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i na Słowacji" - czytamy dalej.

Dział Operations&Maintenance spółki obsługuje portfel własnych elektrowni fotowoltaicznych, a także instalacje PV należące do rosnącej liczby zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych inwestorów w regionie.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2021 r.

