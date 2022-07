Na zmianę prognoz wpłynęło zmniejszenie o 60 proc. eksportu rosyjskiego gazu przez gazociąg Nord Stream 1 (NS1), które nastąpiło od połowy czerwca, co zwiększyło niepewność dostaw gazu w Europie i doprowadziło do wzrostu cen notowanych w Holandii kontraktów TTF o 70 proc. do 164 euro/MWh. Goldman Sachs ocenia, że szanse na rychłe pełne przywrócenie przepływów przez gazociąg nie są wielkie, podano w komunikacie.

"Chociaż początkowo zakładaliśmy pełne przywrócenie przepływu przez NS1 po najbliższym przeglądzie, nie uważamy już tego za najbardziej prawdopodobny scenariusz ze względu na brak rozwiązania kwestii wymaganych napraw turbin, jak również brak zmiany trasy zredukowanych przepływów NS1 przez alternatywne rurociągi. W związku z tym, rewidujemy nasze prognozy cen TTF, aby odzwierciedlić ważony prawdopodobieństwem scenariusz dotyczący przepływów NS1 po remoncie" - czytamy dalej.

W skorygowanych prognozach uwzględniono scenariusz modalny, w którym przepływy z NS1 wracają po przeglądzie na obecnym poziomie 40 proc., natomiast całkowite odcięcie przepływów z NS1 na stałe analitycy uważają za najmniej prawdopodobny scenariusz, gdyż znacząco zmniejszyłoby to elastyczność przepływu w Rosji, a także jej przychody indeksowane TTF. Biorąc pod uwagę wysoką zmienność w przedniej części krzywej i ich oczekiwania, że nie postępujące zacieśnienie w Europie nie jest prawdopodobne, zaznaczono.