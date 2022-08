Z powodu odcięcia od paliwa stanęła elektrownia Siekierki oraz część bloków energetycznych elektrowni w: Kozienicach, Jaworznie, Rybniku, Turowie. „Jednocześnie z powodu braku węgla kamiennego lub nieodpowiedniej jego jakości zaniżono moc elektrowni o ponad 600 MW w elektrowniach blokowych: Ostrołęka o 400 MW, Łaziska o 200 MW. Z powodu braku węgla brunatnego w rejonie Konina wyłączono z ruchu praktycznie całą elektrownię Pątnów, poza blokami olejowymi nie pracują dwa bloki w elektrowni Adamów, część elektrowni Konin, razem 1600 MW” – głosił raport przekazany 2 stycznia 1979 r. członkom Biura Politycznego KC PZP. Ci zdecydowali, że z misją ratunkową należy posłać… wojsko. W trzaskającym mrozie żołnierze musieli pospiesznie rozładowywać słane do elektrowni wagony z węglem lub skuwać go z zamarzniętych hałd. Ale i tak było go wciąż za mało. Na szczęście część bloków energetycznych dawało się zasilać mazutem. „Kombinowałem, skąd wziąć mazut. Pomógł mi kolega Jurek Majewski, załatwił transport mazutu z Płocka” – wspominał Szozda. Tak udało mu się po jednej dobie przywrócić ogrzewanie w większości z 250 tys. odciętych od niego mieszkań w stolicy. „Wstrzymałem transporty węgla na eksport i skierowałem je do Ostrołęki. Potem się okazało, że niepotrzebnie, bo ten węgiel się nie nadawał do elektrowni” – relacjonował dalej Szozda. Na dokładkę niektóre pociągi zaginęły po drodze. „Poprosiłem wojsko o pomoc. Jak żołnierze dotarli, to w pociągu nie było nikogo. Okazało się, że maszynista i pomocnik są w pobliskim domu, fest spici, bo właściciel domu pędził bimber” – zapamiętał minister.