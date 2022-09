Obecnie większość z 56 francuskich reaktorów jest wyłączona z powodu konserwacji i napraw. Przestoje w elektrowniach EDF pogłębiają najgorszy kryzys energetyczny w Europie od 50 lat, wywołany ograniczeniem przez Rosję dostaw gazu ziemnego do regionu.

Kryzys energetyczny zmusza rządy na całym kontynencie do wydawania dziesiątek miliardów euro na ochronę konsumentów i przedsiębiorstw przed rosnącymi rachunkami oraz do tworzenia planów awaryjnych na wypadek niedoborów energii w najzimniejszych miesiącach roku.

„EDF zobowiązał się do ponownego uruchomienia wszystkich reaktorów tej zimy”, powiedziała w Paryżu minister transformacji energetycznej Agnes Pannier-Runacher po piątkowym spotkaniu gabinetu.

EDF znajduje się na celowniku rządu po przekroczeniu ustalonych terminów ponownego uruchomienia reaktorów. Francuska produkcja energii z atomu ma spaść do najniższego poziomu od ponad trzech dekad, ponieważ koncern musiał dokonywać nieplanowanych kontroli i napraw kilkunastu reaktorów. W ostatnich tygodniach firma utrzymywała kilka wyłączonych reaktorów jako rezerwę na zimę.

Francuska minister wezwała przedsiębiorstwa, samorządy i administrację do poprawy planów i dzielenia się najlepszymi praktykami w celu zmniejszenia zużycia energii, co zmniejszyłoby prawdopodobieństwo niechcianych wyłączeń prądu. Powiedziała, że ograniczenie ogrzewania i niepotrzebnego oświetlenia to jedne z najskuteczniejszych środków.

Francja, Niemcy i Hiszpania będą musiały wzmocnić handel energią elektryczną i gazem tej zimy, powiedziała Pannier-Runacher. Dodała też, że magazyny gazu we Francji zapełnione są w 92 proc..