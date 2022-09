Jak opisuje brytyjski regulator energii Ofgem, limit cen energii ogranicza stawki, jakie dostawca może pobierać za energię elektryczną i gaz. Obejmują one opłatę stałą i cenę za każdą kWh energii elektrycznej i gazu. Choć ten mechanizm ochronny nie ogranicza całkowitego rachunku, który różni się w zależności od zużycia energii, to roczny rachunek dla typowych klientów korzystających z prądu i gazu mocno wzrośnie w 2022 roku - co ilustruje infografika statista.com.

Z 1200 do 3500 funtów

Zanim rosyjska inwazja na Ukrainę w lutym postawiła na głowie europejski rynek energii, typowy konsument energii w gospodarstwie domowym płacił maksymalnie około 1200 funtów rocznie.

Jednak nowy limit, który ma zostać wdrożony od października, skoczył do poziomu 3549 funtów, wywierając ogromną presję na płatników rachunków w całym kraju. A na tym się nie skończy, bo oczekiwane są kolejne wzrosty w nadchodzących korektach limitów, które obecnie odbywają się co trzy miesiące.