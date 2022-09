Jak poinformowała we wtorek Energa, na terenie budowy elektrowni w Grudziądzu, z blokiem gazowo-parowym, aktualnie „prowadzone są roboty związane przede wszystkim z niwelacją terenu” - obniżeniem i przygotowaniem pod budowę bloku, przy czym wcześniej przeprowadzono badania geotechniczne oraz badania mające wykluczyć ewentualne zagrożenie związane z występowaniem materiałów wybuchowych.

Reklama

„Elektrownia w Grudziądzu o mocy netto ok. 560 MW, której oddanie do użytku planowane jest w 2025 r., będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę elektrowni mają potrwać do końca października 2022 r.” – przekazała Energa.

Reklama

Według niej, po zakończeniu przygotowania terenu rozpocznie się palowanie gruntu – pierwszy etap prac fundamentowych, które służyć mają stabilizacji i wzmocnieniu terenu pod budowę samego bloku. Inwestycję realizuje konsorcjum firm: Siemens Energy Global GmbH & Co KG, Siemens Energy Sp. z.o.o. oraz Mytilineos S.A.

Jak zaznaczono w komunikacie, w porozumieniu ze spółką Energa Operator, która jest właścicielem sieci elektroenergetycznej, w związku z budową elektrowni w Grudziądzu, obecnie prowadzone są jednocześnie roboty związane z przebudową linii napowietrznych 110 kV. Spółka podkreśliła przy tym, że „ze względu na konieczność utrzymania dyspozycyjności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego właśnie te prace są najbardziej wymagające”.

„Sporym wyzwaniem na tym etapie budowy jest konieczność uzgadniania wyłączeń linii. Prace rozpoczęliśmy w okresie letnim, zapotrzebowanie na energię elektryczną jest bardzo duże i nie zawsze takie wyłączenia są możliwe. Mimo tego wszystko idzie zgodnie z planem” – powiedział Dariusz Rakowski, kierownik projektu w CCGT Grudziądz, spółce zależnej Energi z Grupy Orlen.

Jak wyjaśniono w komunikacie, elektrownia w Grudziądzu przyłączona zostanie do sieci zewnętrznych energii elektrycznej i gazu znajdujących się w jej bezpośrednim sąsiedztwie, dzięki czemu w związku z realizacją projektu nie będzie potrzeby budowy dodatkowych instalacji przesyłowych.

Rurociąg przesyłowy należący do Gaz-System, na którym zabudowana zostanie stacja redukcyjna oddalony jest od elektrowni o ok. 1 km, natomiast dystans do stacji elektroenergetycznej Grudziądz-Węgrowo, do której dostarczana będzie produkowana w elektrowni energia elektryczna, to ok. 300 m.

„Zakończono już prace związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz roboty związane utwardzeniem terenu w rejonie zaplecza budowy. Trwa budowa kompleksu socjalno-bytowego na potrzeby pracowników budowy” - podała Energa.

Spółka wspomniała, iż planowany w Grudziądzu, blok gazowo-parowy będzie się charakteryzował wysoką sprawnością, przekraczającą 60 proc. w warunkach nominalnych, dyspozycyjnością oraz elastycznością pracy. „To istotny element rozbudowy segmentu energetycznego, zgodnego ze strategią Orlen2030, opartego o stabilne źródła niskoemisyjne” – zaznaczono w komunikacie.

„Blok gazowo-parowy w Grudziądzu odegra istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. W grudniu 2021 r. zawarto z Operatorem Sieci Przesyłowych 17-letni kontrakt w ramach rynku mocy, z pierwszym rokiem dostaw przypadającym na 2026 r. Grudziądzka elektrownia, która ma powstać w 2025 r., zakontraktowała łącznie 518 MW mocy” – podkreśliła Energa.

Jak wyliczyła spółka, w czasie realizacji umowy elektrownia CCGT w Grudziądzu może liczyć na przychód sięgający co najmniej ok. 3,52 mld zł.