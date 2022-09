Poznaliśmy szczegóły rządowych planów pozyskania węgla z przykopalnianych zwałowisk. Jako pierwsza o planach rządu napisała w zeszłym tygodniu „Rzeczpospolita”. W najbliższych dniach planowane jest zawarcie pierwszej umowy na budowę instalacji do odzysku węgla, która ma stanąć na terenie kopalni Bogdanka na Lubelszczyźnie. Warta 150 mln zł inwestycja, która ma zostać oddana do eksploatacji jeszcze tej zimy, to pilotaż szerszego wieloletniego programu. Według dokumentu, do którego dotarliśmy, opisującego ten plan, każda instalacja może dostarczyć na rynek ok. 7,5 tys. t węgla miesięcznie. Jeśli projekt się sprawdzi, wskazanie kolejnych lokalizacji mogłoby nastąpić na wiosnę lub nieco wcześniej. Docelowo z hałd pozyskiwano by milion ton rocznie. Łączny potencjał hałd szacowany jest przez rząd na ok. 75 mln t węgla.