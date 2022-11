Bloomberg informuje, że Lendlease Corp. dąży do wyeliminowania stosowania paliw kopalnych w swoich nowych budynkach do 2030 r. Z kolei do 2040 r. zapowiada modernizacje wszystkich istniejących budynków, by zrezygnować tam z urządzeń zasilanych gazem.

Reklama

Jak przypomina agencja, firma posiada nieruchomości komercyjne i mieszkalne w Europie, Ameryce Północnej i Azji.

W Sydney powstała inicjatywa Global Cooksafe Coalition, zachęcająca do rezygnacji z gazu ziemnego. Grupa promuje korzystanie z kuchenek indukcyjnych. GPT Group, kolejna australijska firma, również przyłączyła się do akcji i zobowiązała się do rezygnacji z wykorzystywania surowca w swoich nieruchomościach do 2030 r.

Celem inicjatywy jest to, by nieruchomości były „neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla” – zaznacza Bloomberg.

Według badania (z 2015 r.), przeprowadzonego przez Urząd Ochrony Środowiska USA, gotowanie na kuchence gazowej stanowi niewielką część emisji. Większość – ok. 90 proc. – pochodzi z ogrzewania wody i mieszkań.

Agencja przypomina, że niektóre miasta np. w USA (Seattle oraz San Francisco” wprowadziły już zakaz ws. korzystania z gazu w nowych budynkach.