"Roszczenia do Tauronu rzędu setek milionów, jak nie miliarda złotych, bo to tyle się skończy. Roszczenie zwrotne, jeżeli pociągną gwarancję, to my oczywiście będziemy żądać zwrotu tych środków, bo uważamy, że to jest całkowicie bezprawne. Nasze szkody [...] to są setki milionów. Jeżeli nam proces inwestorski zakłócą, to pewnie dojdzie do miliarda. [...] Z jednej strony, mamy nasze ciężkie roszczenia, nasze na miliard, które niebawem zgłosimy czy policzymy, [z drugiej] ich roszczenia, które są absurdalne" - powiedział Domagalski-Łabędzki podczas konferencji prasowej.

Reklama

"My mamy roszczenia przygotowane, zaraz je złożymy. Złożymy też pozew, zdążymy przed upadłością [...] Roszczenia i pozwy na 1 mld zł do spółki Skarbu Państwa" - dodał później.

Reklama

Wcześniej mówił, że wystawienie noty na ponad 1,3 mld zł przez Tauron jest "działaniem bez precedensu w skali polskiego biznesu" i że "żadna spółka Skarbu Państwa nie zdecydowała się nigdy na taki agresywny krok".

"Nie ma takiej możliwości, żeby jakikolwiek sąd zasądził kary umowne w tej wysokości, na podstawie takich przesłanek" - podkreślił także.

Ocenił, że przygotowanie wniosku o upadłość Rafako zajmie około miesiąca.

"To, że złożyliśmy wniosek nie jest zagraniem negocjacyjnym. Są [do tego] przesłanki" - powiedział także.

Ocenił, że ewentualne wycofanie wezwania do zapłaty przez Tauron "nie jest proste", a ewentualne jego zamrożenie "nic nie daje".

"Nie wierzę w dobrze intencje Tauronu. To jest kolejne oszustwo - sygnalizowanie, że chce rozmawiać w Prokuratorii Generalnej. Był na to czas. Nie ma powodów zakładać, że mają jakąś propozycję. My składać propozycji dalej nie zamierzamy" - powiedział także prezes.

Rafako podało dziś, że zarząd podjął decyzję o zamiarze złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i rozpoczął prace nad rzeczonym wnioskiem. Decyzja jest skutkiem doręczenia przez Tauron Wytwarzanie wezwania, skierowanego do Rafako, jego spółki zależnej oraz Mostostalu Warszawa, dotyczącego zapłaty kar umownych i odszkodowań na kwotę łączną 1 312 440 218,91 zł.

Tauron Wytwarzanie - spółka zależna Tauron Polska Energia - podjęła wczoraj decyzję o skierowaniu do członków konsorcjum w składzie: Rafako i Mostostal Warszawa oraz podwykonawcy E003B7 (spółka zależna Rafako) wezwania do zapłaty kar umownych i odszkodowań wynikających z realizacji kontraktu na budowę bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Do wezwania załączono notę wystawioną na łączną kwotę 1 312 440 218,91 zł, podał Tauron. Wykonawcy został wyznaczony termin 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

Rafako uważa, że wezwanie Taurona do zapłaty kar umownych i odszkodowania w związku z realizacją kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie oraz wystawienie noty na łączną kwotę 1 312,44 mln zł jest bezprawne i całkowicie bezzasadne, podała spółka w odpowiedzi na wezwanie.

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)