Oferta skierowana jest do branży ciepłowniczej, z uwagi na jej szczególny charakter. Wciąż niestabilny rynek gazu w Europie sprawia, że branża ciepłownicza mierzy się z wysokimi cenami gazu, podkreślił koncern.

"To jedna z odpowiedzi, dlaczego koncern multienergetyczny może działać sprawniej i z korzyścią dla klienta końcowego. Proponujemy ofertę dla branży ciepłowniczej, by docelowo mogła ona zapewnić odbiorcom końcowym niższe ceny ogrzewania i ochronić ich przed skutkami kryzysu energetycznego, z jakim mamy do czynienia w Polsce i w Europie po inwazji Rosji na Ukrainę. Ponadto Grupa Orlen przekazuje, zgodnie z ustawą, środki do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, umożliwiając w ten sposób polskiemu rządowi dofinansowanie ceny gazu dla gospodarstw domowych i klientów wrażliwych do poziomu wynoszącego 200,17 zł za MWh" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Ciepłownie, będące klientami PGNiG Obrót Detaliczny będą mogły skorzystać z oferty w 2023 r. Różnica pomiędzy pierwotnymi warunkami kontraktu, a warunkami z oferty specjalnej zostanie rozliczona w kolejnych latach obowiązywania nowego kontraktu - maksymalnie nawet do 2027 roku. Dzięki temu rozwiązaniu, przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem ciepła do swoich mieszkańców, będą mogły obniżyć ceny ogrzewania dla odbiorców końcowych, przekonuje Orlen.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

