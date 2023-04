Jak poinformowała spółka, nowa kadencja zarządu rozpocznie się po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022. Zarząd PKN Orlen będzie pracował w 11-osobowm, niezmienionym składzie z Danielem Obajtkiem jako prezesem i 10 członkami zarządu: Armenem Artwichem, Adamem Burakiem, Patrycją Klarecką, Krzysztofem Nowickim, Robertem Perkowskim, Michałem Rogiem, Piotrem Sabatem, Janem Szewczakiem, Iwoną Waksmundzką-Olejniczak i Józefem Węgreckim.

Wcześniej, 30 marca br. Minister Aktywów Państwowych działający jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji spółki należących do Skarbu Państwa powołał do zarządu spółki Daniela Obajtka, któremu następnie Rada Nadzorcza funkcję Prezesa Zarządu.

PKN Orlen to integrowany koncern multienergetyczny, prowadzący działalność w Europie Środkowej i Kanadzie. Zapewnia energię i paliwa ponad 100 milionom Europejczyków, jego produkty dostępne są w blisko 100 krajach na 6 kontynentach. (PAP)