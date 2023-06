Orlen wprowadza obniżkę cen paliw o 30 groszy na litrze i o 40 groszy dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na okres od 30 czerwca do 31 sierpnia, poinformował prezes Daniel Obajtek.

"Śladem tamtego roku ogłaszam obniżkę cen paliw. Obniżka cen paliw będzie od 30 czerwca do 31 sierpnia. Paliwo będzie tańsze na każdym litrze o 30 groszy. Dla Karty Dużej Rodziny to jest 40 groszy. To będzie do czterech tankowań miesięcznie, do 50 litrów. W tamtym roku mieliśmy promocję do trzech tankowań" - powiedział Obajtek podczas konferencji prasowej.

Obniżka z aplikacją Vitay

"Skorzystać z tej promocji mogą wszyscy nasi klienci, którzy posiadają aplikację Vitay lub klienci, którzy pobiorą aplikację Vitay, ale również osoby, które posiadają jeszcze plastikowe karty Vitay" - dodał.

W czasie letnich podróży na kierowców czeka na stacjach Orlenu kompleksowy pakiet usług, znacząco usprawniający tankowanie i płatność za paliwo oraz szeroka oferta gastronomiczna Stop.Cafe, podkreśliła spółka w komunikacie.

Szybsze transakcje

"Na około 400 stacjach paliw Orlen w całej Polsce o sprawne tankowanie dbają Mobilni Kasjerzy. To pracownicy stacji wyposażeni w tablet z mobilną aplikacją kasową, drukarkę fiskalną oraz terminal płatniczy POS, które umożliwiają przyjęcie płatności za paliwo bezpośrednio na podjeździe, po zatankowaniu. U Mobilnego Kasjera można kupić dowolny produkt z całej oferty stacji, a za wszystko zapłacić w dogodnej dla siebie formie bezpośrednio przy dystrybutorze" - czytamy w materiale.

Innym rozwiązaniem usprawniającym tankowanie jest tzw. kolejkowanie nalewu. Kierowcy, którzy zatankują samochód, a za paliwo zamierzają zapłacić w kasie, mogą od razu przeparkować auto na wolne miejsce parkingowe, zwalniając dystrybutor innemu klientowi. Kolejnym udogodnieniem jest możliwość obustronnego tankowania. Na ponad 1 150 stacjach Orlen węże przy dystrybutorach zostały wydłużone, wymieniono także w materiale.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

