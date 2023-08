Podczas gdy niektórzy wyrażali zaniepokojenie, co będzie z dostawami uranu po zamachu stanu w Nigrze, Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EAEC lub Euratom) stwierdziła, że nie widzi bezpośredniego zagrożenia dla produkcji energii jądrowej bloku w związku z sytuacją polityczną w Nigrze.

Euratom podał, że UE ma wystarczające zapasy uranu, aby utrzymać działanie swoich reaktorów jądrowych przez trzy lata.

Skąd UE importuje uran?

Z najnowszym danych Euratomu, które pokazują skąd i ile uranu importuje UE, wynika że Niger jest drugim co do wielkości dostawcą Wspólnoty.

W 2022 dostarczył Wspólnocie około 2975 tU naturalnego uranu – co stanowi jedną czwartą (25,4 procent) dostaw. W ubiegłym roku Niger ustąpił miejsca jedynie Kazachstanowi, który w 2022 r. przekazał do UE 3145 tU (26,8 procent dostaw). Kolejnymi co do wielkości dostawcami były Kanada z 2578 tU (22 procent) i Rosja z 1980 tU (16,9 procent).

Światowi liderzy w eksporcie uranu

Według danych opublikowanych przez Światowe Stowarzyszenie Jądrowe (WNA), patrząc na globalny eksport, Niger był siódmym co do wielkości dostawcą uranu w 2021 roku z produkcją na poziomie 311 100 tU (co odpowiada 5 procentom światowych dostaw).

Zdecydowanie największym globalnym dostawcą w tym roku była Australia (1 684 100 tU/28 proc.), a następnie Kazachstan (815 200 tU/13 proc.). Kolejnymi największymi eksporterami były Kanada (588 500 tU/ 10 proc.), Rosja (480 900 tU/ 8 proc.), Namibia (470 100 tU/ 8 proc.) i Republika Południowej Afryki (320 900 tU/ 5 proc.).

W 2021 roku na całym świecie wyprodukowano łącznie 6 078 500 tU uranu.