Gdyby Niger, w którym w zeszłym tygodniu doszło do wojskowego przewrotu, odciął dostawy uranu, nie wywołałoby to bezpośredniego zagrożenia dla produkcji energii elektrycznej w Unii Europejskiej - przekazała we wtorek Europejska agencja nuklearna Euratom.

Zabezpieczona Unia

Francja ewakuuje Europejczyków Euratom poinformował agencję Reutera, że Niger był w ubiegłym tygodniu drugim co do wielkości dostawcą naturalnego uranu do Unii Europejskiej. Reklama Zabezpieczona Unia Agencja podała też, że kraje UE mają wystarczającą ilość zapasów uranu, aby zasilać reaktory jądrowe przez trzy lata. Reklama „Jeżeli import z Nigru zostanie zmniejszony, nie ma bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa produkcji energii jądrowej w krótkim okresie" – podał Euratom w informacji przesłanej Reutersowi. Francja ewakuuje Europejczyków Francja – wiodący producent energii jądrowej w Europie – zapowiedziała we wtorek ewakuację obywateli Francji i Europy z Nigru. W Nigrze w nocy ze środy na czwartek doszło do wojskowego zamachu stanu, w którym obalono demokratycznie wybranego prezydenta Mohameda Bazouma. Z Brukseli Łukasz Osiński Roma Bojanowicz