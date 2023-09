Jak stwierdził Sasin, przewidywana w rozporządzeniu obniżka będzie "nawet na nieco wyższym poziomie" niż ta, którą rząd próbował wprowadzić poprzez dopisanie odpowiednich przepisów do ustawy o gwarancjach finansowych dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Jak dodał, skala nowej obniżki wynika z "oceny sytuacji i możliwości pokrycia kosztów z jednej strony przez środki budżetowe, z drugiej przez spółki energetyczne".

Sasin przypomniał, że cała ustawa o gwarancjach finansowych dla NABE, w tym dopisane do niej przepisy o wstecznej, 5 proc. obniżce cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i innych uprawnionych odbiorców została odrzucona przez Senat. Według niego, biorąc pod uwagę kalendarz parlamentarny, trudno spodziewać się, żeby wetem Senatu mógł jeszcze zająć się Sejm. "Dlatego zdecydowaliśmy, aby wprowadzić te rozwiązania drogą rozporządzenia ministra klimatu". - stwierdził minister.

Odrzucona przez Senat ustawa o gwarancjach finansowych dla NABE zawiera dopisane w Sejmie po II czytaniu przez klub PiS przepisy przewidujące 5-procentową, obowiązującą wstecznie od początku 2023 r., obniżkę cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i odbiorców uprawnionych, korzystających - w ramach określonych limitów zużycia - z zamrożonych cen.

Możliwość obniżki o 12 proc.

Sprzedawcy energii elektrycznej będą mogli obniżyć o 12 proc. cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wstecznie od początku 2023 r. - przewiduje opublikowany w poniedziałek projekt rozporządzenia ministra klimatu.

W projekcie zmiany rozporządzenia ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną zapisano, że sprzedawcy energii elektrycznej w rozliczeniach za 2023 r. z odbiorcami w gospodarstwach domowych mogą obniżyć kwotę należności o 12 proc. iloczynu średniej ceny energii dla taryfy G11 oraz wolumenu 2523 kWh. Opublikowana przez Prezesa URE średnia cena energii w taryfie G11 na 2022 r. wynosi 0,4140 gr za kWh. Maksymalna obniżka należności może więc wynieść 125 zł.

W przypadku spełnienia przed odbiorcę jednego ze wskazanych w projekcie warunków, rozliczenie obniżki ma nastąpić "bez zbędnej zwłoki", nie później niż na ostatniej fakturze w 2023 r. Te warunki to: zmniejszenie o 5 proc. zużycia w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy w trzech pierwszych kwartałach 2023 r., lub potwierdzenie poprawności swoich danych znajdujących się w posiadaniu sprzedawcy prądu, lub wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym faktur VAT drogą elektroniczną, lub zgoda na otrzymywanie od sprzedawcy informacji o produktach i usługach świadczonych przez niego, lub bycie prosumentem, ewentualnie złożenie oświadczenia o tym, że jest się tzw. odbiorcą uprawnionym do zamrożonych cen w ramach wyższego niż podstawowy limitu zużycia.

Jeżeli odbiorca nie spełnia żadnego z powyższych warunków, rozliczenie za 2023 r. może nastąpić w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe w 2024 r., nie później jednak niż do dnia 31 marca 2024 r.(PAP)