MOL Polska, zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapowiedziami, nadal planuje osiągnąć docelowo pozycję drugiego największego gracza na polskim rynku detalicznym, ale ocenia, że nie da się osiągnąć tego celu w sposób organiczny, a będzie to wymagało dokupienia kolejnych ponad 100 stacji, poinformował ISBnews CEO Richard Austen.

"Nadal uważamy, że osiągnięcie przez MOL pozycji drugiego największego operatora na rynku stacji jest realne, ale będzie wymagało zakupu ponad 100 dodatkowych stacji, nie da się tego celu osiągnąć w sposób organiczny" - powiedział Austen w rozmowie z ISBnews.

Reklama

Podkreślił, że nie sposób jest określić choćby w przybliżeniu zakładanego terminu osiągnięcia tego celu.

"Ktoś musi najpierw chcieć sprzedać te stacje, a lista potencjalnych kontrahentów jest dość ograniczona, a oferta musi być dla nas atrakcyjna biznesowo. W tej chwili nie prowadzimy rozmów dotyczących kolejnych akwizycji, skupiamy się na procesie rebrandingu posiadanej sieci" - dodał CEO.

Reklama

Polski rynek paliw

W jego ocenie, polski rynek paliw wzrośnie w 2024 roku o kilka procent.

"Mam nadzieję, że gospodarka się odbije, a im więcej gotówki w gospodarce, tym lepiej dla rynku paliw. Spodziewam się, że w ciągu najbliższych 2-3 lat polski rynek paliw będzie się rozwijał w niskim jednocyfrowym tempie. Generalnie Polska powinna być krajem, w którym spadek zapotrzebowania na paliwa tradycyjne z powodu postępującej transformacji energetycznej nastąpi relatywnie późno" - ocenił.

Przyznał jednocześnie, że MOL nie spieszy się z budową stacji ładowania samochodów elektrycznych.

"W naszym regionie to nie jest na razie opłacalny biznes, choć zdajemy sobie sprawę, że to się w końcu zmieni. W całej Grupie MOL mamy obecnie ok. 200 ładowarek, a chcemy zwiększyć tę liczbę do 500. Część z nich na pewno powstanie w Polsce, ale trudno powiedzieć ile dokładnie. Na pewno będziemy gotowi do budowy ładowarek na polskim rynku, kiedy będzie to racjonalne biznesowo" - podsumował.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 23,11 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2022 r. Po przejęciu polskiej sieci Grupy Lotos, MOL Polska miał 481 stacji na koniec 2023 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)