Rada dyrektorów Grupy MOL zarekomendowała łączną dywidendę w wysokości 197 958 824 000 HUF, co oznacza ok. 250 HUF na akcję, podała spółka. W tym zawiera się dywidenda bazowa na poziomie 150 HUF na akcję oraz dodatkowa specjalna dywidenda w wysokości ok. 100 HUF na akcję.

"Rada dyrektorów wzięła pod uwagę wyniki za rok 2023, zadłużenie, przyszłe plany inwestycyjne i zewnętrzne warunki rynkowe w świetle najnowszej sytuacji makroekonomicznej i działań regulacyjnych i podatkowych. Dlatego rada dyrektorów proponuje utrzymanie dywidendy podstawowej na poziomie ok. 150 HUF na akcję, podobnie jak rok temu. Dodatkowo rada proponuje specjalną dywidendę w wysokości ok. 100 HUF na akcję. Propozycja bazowej i specjalnej dywidendy implikuje łączną dywidendę w wysokości ok. 250 HUF na akcję. Dokładna dywidenda na akcję zostanie określona przed dniem ustalenia prawa do dywidendy na podstawie aktualnej liczby akcji w obrocie (z wyłączeniem akcji własnych)" - czytamy w komunikacie.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 23,11 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

(ISBnews)