Dodatek osłonowy to wsparcie finansowe skierowane do mniej zamożnych gospodarstw domowych, które borykają się z wyższymi wydatkami na ogrzewanie, energię czy żywność. Do końca czerwca 2024 roku gminy, dzięki dotacjom z budżetu państwa, przekażą beneficjentom jednorazowe świadczenia, które mają na celu złagodzenie tych obciążeń.

Dodatek osłonowy jest skierowany do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Aby móc ubiegać się o to wsparcie, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów dochodowych. W gospodarstwie jednoosobowym miesięczny dochód nie może przekroczyć 2100 zł, natomiast w gospodarstwach wieloosobowych limit wynosi 1500 zł na osobę.

Co ważne, obowiązuje tutaj zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, że przekroczenie progu dochodowego nie wyklucza z otrzymania wsparcia, ale pomniejsza otrzymywaną kwotę w zależności od kwoty przewyższającej próg.

Jakie są kwoty dodatku osłonowego?

Wysokość przyznawanego wsparcia zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz źródła ogrzewania. Jednoosobowe gospodarstwo może otrzymać 228,80 zł/286 zł, natomiast gospodarstwa od 2 do 3 osób - 343,20 zł/429 zł. W przypadku większych rodzin, składających się z 4-5 osób, dodatek wynosi 486,20 zł/607,75 zł, a dla gospodarstw z sześcioma i więcej osobami - 657,80 zł/822,25 zł.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o dodatek osłonowy należy złożyć w urzędzie gminy. Co ważne, dokument ten musi wpłynąć do urzędu w terminie, czyli najpóźniej do 30 kwietnia 2024 roku. Warto pamiętać, że decydująca jest data wpłynięcia wniosku do urzędu, a nie data stempla pocztowego.