Jak poinformowała Energa, od 30 lat wraz ze swymi spółkami zależnymi współpracuje z przyrodnikami na rzecz ochrony bociana białego, a także jego siedlisk. Poza montażem platform na słupach energetycznych dla tych chronionych ptaków, energetycy pomagają też ornitologom w akcji obrączkowania. W tym roku pracownicy spółki wspierają organizowany przez przyrodników 8. Międzynarodowy Spis Bociana Białego, który odbywa się raz na 10 lat. Celem tegorocznego spisu jest m.in. stworzenie bazy gniazd bocianich, która dostępna będzie za pośrednictwem Internetu, i z której będą mogły korzystać także służby techniczne Energi Operatora.

Energa zaznaczyła, że prace na rzecz bocianów rozpoczyna jeszcze, gdy ptaki przebywają na swych zimowiskach w Afryce - wtedy energetycy montują oraz remontują platformy pod gniazda znajdujące się na słupach energetycznych. "Na tych właśnie platformach bociany rozbudowują swoje lęgowiska – wyniesione ponad linię energetyczną, co chroni je przed kontaktem z elementami infrastruktury znajdującymi się pod napięciem" - zaznaczyła spółka. Każdego roku jest to kilkaset nowych lub wyremontowanych konstrukcji.

Łącznie zainstalowano już 13,5 tys. platform pod bocianie gniazda. Najwięcej platform, prawie 6 tys., znajduje się na terenie olsztyńskiego oddziału spółki zależnej, Energi Operatora.

Anna Gawrońska, koordynator sekcji ochrony środowiska Energi Operatora, wyjaśniła, że bocianie platformy montowane są na słupach energetycznych, na których ptaki założyły gniazdo w latach poprzednich. "Energetycy nie montują konstrukcji w miejscach przez siebie wyznaczonych, lecz działają zgodnie z +wytycznymi+ przyszłych lokatorów, ponieważ jest mała szansa, że bocian zaakceptowałby miejsce z góry mu wyznaczone" – dodała Gawrońska, cytowana w informacji Energi.

Spółka Grupy Orlen zwróciła uwagę, że montaż i remonty platform dla bocianów to działania, których celem jest nie tylko ich ochrona, ale również zabezpieczenie linii energetycznych przed kontaktem z materiałem wykorzystanym przez ptaki do budowy gniazd - zdarzają się bowiem sytuacje, w których powoduje on zwarcia i w konsekwencji przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Pracownicy Energi Operatora angażują się również w akcje obrączkowania bocianów. W grudniu 2023 r. przeszkolonych zostało 19. pracowników, którzy zgłosili się do udziału w programie obrączkowania. Szkolenie prowadzili pracownicy Centrali Obrączkowania Ptaków oraz przedstawiciele Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego.

"W ostatnim czasie, w ramach współpracy z Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznym, zaobrączkowanych zostało kilka tysięcy bocianów" - przekazała spółka. Przypomniała, że obrączki pozwalają m.in. na śledzenie tras wędrówek ptaków i weryfikację zagrożeń, na jakie są one narażone. "Wszystko to pozwala na zaplanowanie działań pomagających w lepszej ochronie gatunku" - podkreślono w informacji.

Spółka Grupy Orlen przypomniała też, że przyrodnicy i energetycy od lat zachęcają do włączania się w ochronę bocianów, np. poprzez zbieranie sznurków, bo ptaki znajdują je na polach, gdzie zostały pozostawione po pracach rolnych, a potem wykorzystują do wzmacniania i rozbudowy swych gniazd. Taki budulec, jak podkreślono w informacji, jest niebezpieczny zwłaszcza dla piskląt, ponieważ stwarza ryzyko zaplątania, obrażeń, a nawet śmierci.

Energa podała też, że na adres: bociany@energa-operator.pl można zgłaszać bocianie gniazda na słupach energetycznych, które nie są jeszcze wyposażone w platformę, jak również wszelkie problemy związane z już istniejącymi, np. konieczność ich wymiany lub "odchudzenia" gniazda.

Autor: Michał Budkiewicz