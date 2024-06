Zgoda UOKiK na przejęcie PGNiG przez Orlen

Sprzedaż Gas Storage Poland (GSP) to realizacja warunku Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie PGNiG przez Orlen. Prezes UOKiK w marcu 2022 r., uwarunkował zgodę na przejęcie PGNiG wyzbyciem się "w sposób trwały i nieodwracalny" kontroli nad GSP, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej PGNiG.

W piątek - jak poinformowały Orlen i Gaz-System - podpisano ostateczny dokument zamykający transakcję sprzedaży GSP. W lutym br. akcjonariusze Orlenu zgodzili się na zbycie GSP. Zamknięcie transakcji było możliwe dzięki zgodzie Prezesa UOKiK na jej przeprowadzenie. Aby umożliwić GSP realizację swoich zadań, Orlen zawarł umowę, w ramach której operator zarządza pojemnościami podziemnych magazynów gazu należących do koncernu.

Rozbudowa magazynów gazu

Orlen jest właścicielem siedmiu podziemnych magazynów gazu (PMG), o łącznej pojemności ok. 3,3 mld m sześc. Pięć z nich: Wierzchowice, Strachocina, Husów, Swarzów i Brzeźnica to magazyny złożowe, wykorzystujące sczerpane złoża gazu ziemnego. Dwa, w Kosakowie i Mogilnie, to magazyny kawernowe, w których gaz magazynowany jest w pustych przestrzeniach utworzonych w złożach soli w wyniku jej wypłukania. Jak przypomniał Orlen, koncern aktualnie rozbudowuje największy magazyn Wierzchowice o 800 mln m sześc., do 2,1 mld m sześc. Zakończenie prac planowane jest na przełom 2025 i 2026 r. W efekcie zdolności magazynowania gazu w Polsce zwiększą się do 4,1 mld m sześc., co - jak podkreślił Orlen - istotnie wzmocni bezpieczeństwo dostaw gazu do polskich odbiorców.

Wzmocnienie nadzoru państwa nad infrastrukturą gazową

Przejęcie GSP przez Gaz-System wzmocni nadzór państwa nad strategiczną infrastrukturą gazową, dzięki temu uporządkowany zostanie model funkcjonowania rynku gazu w Polsce z zachowaniem zasady rozdzielności własnościowej (unbundling), która da uczestnikom rynku gwarancję transparentności i konkurencyjności działania - ocenił pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Maciej Bando.

Według niego przełoży się to też na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju. "Sterowanie procesem utrzymania w magazynach zapasów gazu jest jednym z kluczowych elementów zapewnienia ciągłości jego dostaw na potrzeby gospodarki i odbiorców indywidualnych. Ponadto Gaz-System jako właściciel Gas Storage Poland uzyska możliwość inicjowania rozbudowy pojemności magazynowej w zależności od potrzeb konsumentów" – podkreślił Bando, cytowany w komunikacie Gaz-Systemu.

Optymalizacja i elastyczność w zarządzaniu systemem przesyłowym

W ocenie prezesa Gaz-Systemu Sławomira Hinca, nabycie GSP jest rozwiązaniem optymalnym zarówno pod względem elastyczności pracy krajowego systemu przesyłowego, jak i efektywności wydatkowania środków na rozwój pojemności magazynów.

"W wyniku tego procesu zwiększy się integralność systemu poprzez swobodne zarządzanie zdolnościami magazynowymi w celu zaspokojenia potrzeb uczestników rynku oraz obsłużenia potencjalnych sytuacji kryzysowych. Funkcjonowanie obu spółek w jednej grupie kapitałowej usprawni także współpracę pomiędzy operatorem systemu przesyłowego, a operatorem systemu magazynowania, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw gazu do odbiorców" - ocenił Hinc.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.(PAP)

