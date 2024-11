Northvolt ogłosił zakończenie części działalności

Dyrektor komunikacji Northvolt Poland Anna Sobolewska poinformowała w piątek PAP, Northvolt ogłosił zakończenie części działalności związanej z rozwojem i produkcją magazynów energii w Polsce i Szwecji. Oznacza to, że działalność fabryki Northvolt przy ul. Andruszkiewicza w Gdańsku, produkującej systemy magazynowania energii, nie będzie kontynuowana, a zakład zostanie przygotowany do sprzedaży.

Jak podał koncern, Northvolt prowadzi również rozmowy na temat sprzedaży drugiej części działalności jednostki biznesowej Northvolt Systems, w ramach której od 2018 roku produkowane są systemy bateryjne do zastosowań przemysłowych.

Co pójdzie na sprzedaż?

Sprzedaż będzie obejmowała aktywa biznesowe, technologię, produkty oraz bazę klientów, a także zakład prototypowania systemów bateryjnych zlokalizowany w Sztokholmie oraz zakład produkcyjny, który od 6 lat prowadzi działalność przy ul. Elbląskiej w Gdańsku.

Jak podaje spółka, powyższe decyzje nie oznaczają całkowitego wyjścia firmy Northvolt z Polski. Kontynuowana będzie działalność Centrum Skalowania Biznesu w Gdańsku, świadczącego usługi w zakresie HR, IT, finansów, zakupów i logistyki dla spółek z grupy Northvolt.

"Decyzje Northvolt dotyczące Northvolt Systems wynikają z przeglądu strategicznego firmy, który ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej i skoncentrowanie się na wielkoskalowej produkcji ogniw bateryjnych. Niestety, decyzja o zakończeniu działalności biznesowej w zakresie magazynów energii będzie miała konsekwencje dla pracowników w Szwecji i Polsce" - informuje Anna Sobolewska.

Prezes Northvolt Poland Robert Chryc-Gawrychowski informuje, że choć firma kontynuuje rozmowy dotyczące sprzedaży biznesu systemów bateryjnych dla przemysłu, ale koncern podjął "trudną decyzję o zakończeniu rozwoju i produkcji magazynów energii".

Nie udało się znaleźć inwestora

"Mimo naszych wysiłków nie udało się znaleźć inwestora dla tej części działalności i w związku z tym zamknięta zostanie fabryka przy ul. Andruszkiewicza w Gdańsku. Teraz najważniejszym zadaniem jest wsparcie pracowników dotkniętych tą decyzją – przekazał komunikacie przesłanym PAP.

Northvolt poinformował też w piątek o dobrowolnym złożeniu wniosku o reorganizację na podstawie Rozdziału 11 w Stanach Zjednoczonych. Pozwoli to firmie na uzyskanie dostępu do nowych źródeł finansowania i kontynuację działalności, przy jednoczesnej restrukturyzacji zadłużenia oraz dostosowywaniu biznesu do bieżących potrzeb klientów.

Ponadto, firma ogłosiła, że Peter Carlsson rezygnuje ze stanowiska CEO, obejmie rolę doradcy i pozostanie członkiem zarządu. Peter Carlsson kierował Northvolt od jego powstania w 2016 roku.

Czym jest Northvolt?

Obecnie Northvolt Systems zatrudnia 269 pracowników w Szwecji, 281 pracowników w fabrykach w Polsce oraz 64 osoby w Centrum Skalowania Biznesu w Gdańsku. Northvolt prowadzi rozmowy ze związkami zawodowymi w Szwecji oraz przedstawicielami pracowników w Polsce w sprawie sprzedaży biznesu systemów bateryjnych dla przemysłu i zakończenia działalności związanej z magazynami energii.

Northvolt Systems zostało założone przez spółkę Northvolt AB w 2018 roku, z zamiarem opracowywania i produkcji systemów bateryjnych dla klientów przemysłowych oraz bateryjnych systemów magazynowania energii. Zazwyczaj podmioty działające w tym segmencie rynku korzystają z ogniw od zewnętrznych dostawców.

Northvolt Systems opracował portfolio produktów opartych na ogniwach wykonanych w technologii litowo-jonowej, produkowanych w zakładach w Gdańsku oraz dostarczanych m.in. do takich klientów Northvolt, jak: Epiroc, Konecranes, Mecalac, Pon, Dynell. (PAP)