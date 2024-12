Finansowanie polskiej elektrowni jądrowej

EDC to kanadyjska agencja kredytów eksportowych, jak podkreśla PEJ - z wieloletnim doświadczeniem w finansowaniu projektów energetycznych na całym świecie. Wsparcie EDC jest uzależnione od pomyślnego zakończenia szczegółowego procesu due diligence oraz uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej - zaznaczyła polska spółka.

"Z satysfakcją obserwujemy duże zainteresowanie naszą inwestycją ze strony wiodących podmiotów globalnego rynku finansowego, z którymi jesteśmy w ciągłym kontakcie. List intencyjny EDC jest tego kolejnym potwierdzeniem i jednocześnie naszym kolejnym krokiem w kierunku realizacji strategii pozyskania finansowania dla całego projektu" – powiedział wiceprezes PEJ Piotr Piela.

Inne podmioty zainteresowane udziałem w projekcie

Jak przypomniała PEJ, wcześniej spółka otrzymała listy intencyjne od amerykańskich Export-Import Banku (EXIM) oraz agencji International Development Finance Corporation (DFC) łącznie na równowartość ok. 75 miliardów złotych.

Współpraca z agencjami kredytów eksportowych jest istotną częścią strategii zapewnienia finansowania dla elektrowni jądrowej na Pomorzu – zakłada ona kontynuowanie rozmów m.in. z podmiotami z krajów o rozbudowanym łańcuchu dostaw w sektorze jądrowym, aby zmaksymalizować i zoptymalizować możliwości finansowania tej kluczowej dla Polski inwestycji - zaznaczyła spółka.

Kiedy powstanie pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce?

Należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa PEJ jest inwestorem i operatorem elektrowni na Pomorzu. Spółka ma już decyzję środowiskową dla budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej o mocy do 3750 MWe w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino, oraz decyzję zasadniczą wydaną przez ministra klimatu. PEJ podpisała też z konsorcjum Westinghouse-Bechtel umowę na zaprojektowanie elektrowni. Z kolei rząd wysłał do Komisji Europejskiej wniosek o notyfikację pomocy publicznej poprzez dokapitalizowanie spółki kwotą 60 mld zł oraz w postaci kontraktu różnicowego.

Elektrownia ma powstać w technologii AP1000 Westinghouse i składać się z trzech bloków. Zgodnie z ostatnimi deklaracjami ze strony rządu, pierwszy tzw. beton jądrowy pod pierwszy blok ma zostać wylany w 2028 r., a jego budowa ukończona w 2035 r.(PAP)