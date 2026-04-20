Multienergetyczne rozwiązania i cyfrowe narzędzia

dzisiaj, 08:00
W obliczu niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz zawirowań na rynkach surowców, kluczowym wyzwaniem dla dostawców energii staje się zapewnienie klientom przewidywalności kosztów. Spółka myOrlen stawia na szeroką dywersyfikację oferty, a także zaawansowane narzędzia cyfrowe, które pomogą ponad 7 mln klientów w znalezieniu optymalnych rozwiązań i usług.

Podczas rozmowy z „Dziennikiem Gazetą Prawną”, przeprowadzonej w kuluarach konferencji EuroPOWER w Warszawie, Artur Stawiarski, Prezes Zarządu myOrlen sp. z o.o. i Dyrektor Wykonawczy ds. Transformacji, Consumers and Products, ORLEN S.A. podkreślił, że fundamentem działań spółki jest wsłuchiwanie się w realne potrzeby odbiorców. - Z rozmów z nimi wynika, że oczekują „zaopiekowania się”, stąd oprócz gazu do naszej oferty dodajemy energię elektryczną oraz wiele „drobniejszych” produktów okołopaliwowych i okołoenergetycznych - wyjaśnił prezes Stawiarski.

Rachunki za gaz stabilne

Prezes myOrlen zaznaczył, że firma w sposób odpowiedzialny i stabilny dba, by zakupy błękitnego paliwa były odpowiednio rozłożone w czasie. - Dzięki temu zyskujemy pewną odporność na nagłe zmiany cen pojawiające się na rynku. Dlatego klienci nie muszą obawiać się o swoje rachunki - zapewnił w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”.

Super aplikacja dla klientów myORLEN

Ważnym elementem budowania relacji z  klientami już jest nowoczesna technologia. Prezes Stawiarski wskazał na rolę superaplikacji ORLEN Vitay. - Mając do dyspozycji wiele rodzajów produktów, klient będzie mógł wybrać takie, które mu odpowiadają i dostosować je do swoich możliwości, by w sposób optymalny wykorzystać przygotowaną przez nas ofertę - podsumował Artur Stawiarski, wskazując na miejsce energii elektrycznej jako kluczowych filarów nowej propozycji.

Zapraszamy do obejrzenia pełnej rozmowy wideo z Arturem Stawiarskim Prezesem Zarządu, myORLEN sp. z o.o. i Dyrektorem Wykonawczym ds. Transformacji, Consumers and Products, ORLEN S.A.

Źródło: Artykuł partnerski
Dni wolne za krwiodawstwo - zmiany od 1 maja 2026
Krwiodawcy nie dostaną 2 dni wolnego? Zmiany od 1 maja 2026
2 maja, majówka, dni wolne od pracy, prezydent, urlop
2 maja nowym dniem ustawowo wolnym od pracy? Trzeba będzie odwołać wnioski urlopowe?
Tym, którzy są po pięćdziesiątce ZUS robi przelewy. Niektórzy zobaczą na koncie ponad 4500 tysiące złotych
