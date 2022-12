„Dzięki tej transakcji nasza dystrybucja będzie największą dystrybucją w Polsce. To jest konsekwentne realizowanie przez nas strategii zeroemisyjności. Przypomnę, że 2 lata temu rozpoczął się projekt powołania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, do której to wszystkie grupy energetyczne mają przekazać aktywa węglowe. W grupach energetycznych mają pozostać właśnie dystrybucja, ciepłownictwo i odnawialne źródła energii” – zaznacza Wojciech Dąbrowski.

„Ta transakcja jest dowodem na to, że konsekwentnie realizujemy tę strategię. Przygotowujemy polską grupę energetyczną na najbliższe lata działalności, kiedy już nie będzie wyposażona w aktywa węglowe i będzie największą firmą dystrybucyjną, i największą firmą produkującą energię z odnawialnych źródeł […]” – dodaje Dąbrowski.