Maciej Górski podkreślił, że etap dziecięcy transformacji mamy już za sobą, obecnie znajdujemy się w momencie, w którym bezpieczeństwo dostaw energii i konkurencyjność polskiej gospodarki wysuwają się na pierwszy plan. Zaznaczył, że zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego, stabilności przesyłu i dostaw, a także akceptowalnych cen dla klientów indywidualnych jest priorytetem. W kontekście globalnej konkurencji, zwłaszcza działań Stanów Zjednoczonych, Polska i Unia Europejska muszą dbać o konkurencyjność swojego przemysłu poprzez oferowanie niższych cen energii. Maciej Górski zaznaczył, że PGE, jako uczestnik transformacji, musi umiejętnie łączyć te kluczowe założenia, nie zapominając kierunku zmian w kierunku źródeł niskoemisyjnych.

Istotna rola gazu ziemnego

Istotnym elementem rozmowy była zapowiedź aktualizacji strategii PGE, która ma nastąpić na przełomie maja i czerwca. Jak wyjaśnił wiceprezes, konieczność aktualizacji wynika ze zmieniającego się otoczenia, które stwarza zarówno pozytywne perspektywy, jak i nowe wyzwania.

Jednym z kluczowych elementów nowej strategii będzie wyraźne podkreślenie roli gazu ziemnego. Maciej Górski zaznaczył, że gaz nie będzie traktowany jedynie jako technologia przejściowa, ale jako paliwo determinujące możliwość rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE).

Kolejnym istotnym aspektem aktualizowanej strategii będzie rozwój magazynów energii elektrycznej. PGE zamierza doprecyzować sposób ich rozwoju, budowy i monetyzacji.

Elektrownia jądrowa w Bełchatowie

Maciej Górski odniósł się również do planów rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Lokalizacja w Bełchatowie, gdzie obecnie znajduje się elektrownia konwencjonalna PGE, jest brana pod uwagę jako jedna z możliwych lokalizacji dla drugiego etapu energetyki jądrowej. PGE zamierza aktywnie uczestniczyć w początkowej fazie badań dotyczących możliwości posadowienia elektrowni jądrowej w tej lokalizacji, deklarując gotowość do współpracy z pełnomocnikiem rządu do spraw infrastruktury krytycznej.