Edukacja a sukces w biznesie

Wykształcenie nie jest przepustką do sukcesu w biznesie. Aż 42 proc. osób zarządzających małymi i średnimi firmami nie ma wyższego wykształcenia — wynika z cytowanego przez PB raportu Europejskiego Funduszu Leasingowego „Wykształcenie czy doświadczenie. Co pomaga w biznesie. Pod lupą”.

Reklama

Z badania wynika, że dyplom licencjacki lub magisterski posiada 29 proc. przedsiębiorców, tyle samo ukończyło studia inżynierskie; studia podyplomowe do CV może wpisać tylko 11 proc., a doktorat zaledwie 1 proc. właścicieli MŚP.

Wykształcenie a wielkość firmy

„Puls Biznesu” podał, że wykształceniem wyższym częściej mogą się pochwalić właściciele większych firm, w mikroprzedsiębiorstwach studia licencjackie lub magisterskie ukończyło jedynie 18 proc. szefów, a inżynierskie 9 proc. Ponad dwa razy wyższe — 44 i 52 proc. są te wskaźniki w średnich firmach, co trzeci właściciel średniego przedsiębiorstwa ma też dyplom studiów podyplomowych, podczas gdy w mikrofirmach to wciąż rzadkość - zaznaczył dziennik.

"Im mniejsza firma, tym mniejsza rola edukacji formalnej — tylko 22 proc. właścicieli małych biznesów uważa wykształcenie wyższe za przydatne w biznesie, podczas gdy w średnich firmach ten odsetek sięga aż 92 proc." - wynika z raportu prezentowanego w gazecie.