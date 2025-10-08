Zaległości finansowe firm budowlanych

Z najnowszych danych BIG InfoMonitor i bazy BIK wynika, że zaległości finansowe firm wznoszących budynki spadły o ponad 508 mln zł, czyli 14 proc. rok do roku i wynoszą ponad 3 mld zł. Jednocześnie w segmencie robót specjalistycznych długi zwiększyły się o 328 mln zł, czyli ponad 20 proc., zbliżając się do 2 mld zł.

„Budownictwo to jeden z sektorów o najwyższej kwocie zaległości w polskiej gospodarce” - podkreślili autorzy raportu.

Pogarszająca się sytuacja mniejszych firm

Dane z końca sierpnia - jak podali - wskazują na pogarszającą się sytuację mniejszych podmiotów, często tych działających jako podwykonawcy. „Na rynku budowlanym utrzymuje się silna asymetria, mniejsze podmioty nie mają skutecznych narzędzi do egzekwowania należności, co destabilizuje cały segment i wymaga wprowadzenia systemowych rozwiązań” - uważa cytowany w raporcie główny analityk BIG InfoMonitor dr hab. Waldemar Rogowski. Jego zdaniem spowolnienie w branży przerzucane jest na mniejsze firmy.

Prezes BIG InfoMonitor Paweł Szarkowski ocenił natomiast, że sektor ten jest szczególnie narażony na zatory płatnicze, a z brakiem płynności finansowej zmaga się prawie 5 proc. rynku. „Choć zarówno w segmencie zajmującym się wznoszeniem budynków (PKD 41), jak i wśród robót specjalistycznych i podwykonawców (PKD 43) w ciągu ostatniego roku zmalała liczba dłużników, to niestabilność tego sektora powinna być dla partnerów biznesowych sygnałem do zwrócenia uwagi na ryzyka związane z brakiem wiarygodności finansowej” - stwierdził Szarkowski.

BIG InfoMonitor jest częścią Grupy BIK; w jej skład wchodzą Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz Digital Fingerprints S.A.