Niemieckie firmy inwestują w Polsce

Zgodnie z raportem Polskę jako miejsce lokowania kapitału wskazało 56 proc. niemieckich przedsiębiorstw planujących inwestycje w regionie, co oznacza wzrost o 11 pkt proc. rok do roku i najwyższy wynik wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Na drugim miejscu znalazła się Ukraina z wynikiem 43 proc. wskazań. Z raportu wynika, że 19 proc. firm deklaruje gotowość inwestowania w tym kraju nawet w przypadku utrzymującej się wojny, a kolejne 19 proc. jest już obecnych na tym rynku. Trzecie miejsce zajęły Rumunia i Czechy, wskazane przez 35 proc. respondentów.

Badanie pokazuje, że Europa Środkowo-Wschodnia umacnia swoją pozycję w strategiach niemieckich przedsiębiorstw. Już 63 proc. niemieckich firm spodziewa się wzrostu znaczenia regionu w ciągu najbliższych pięciu lat, a 55 proc. planuje realizację inwestycji w tym okresie.

Jednocześnie 32 proc. przedsiębiorstw zamierza realizować projekty inwestycyjne o wartości przekraczającej 5 mln euro. Najczęściej wskazywanymi kierunkami inwestycji są usługi (31 proc.) oraz rozbudowa zdolności produkcyjnych (29 proc.), a około 22 proc. firm planuje wzmocnienie struktur eksportowych i dystrybucyjnych.

Europa Środkowo-Wschodnia przyciąga inwestorów

Coraz więcej firm analizuje także możliwość przeniesienia części produkcji z Niemiec do regionu. Taką relokację rozważa 26 proc. przedsiębiorstw, wskazując jako główne powody rosnące koszty pracy, niedobory kadrowe oraz wyzwania strukturalne na rynku niemieckim.

Autorzy raportu podkreślają, że Europa Środkowo-Wschodnia przyciąga inwestorów m.in. dzięki populacji liczącej około 155 mln mieszkańców, rosnącej sile nabywczej oraz prognozowanemu wzrostowi gospodarczemu w regionie na poziomie blisko 2,9 proc. w 2026 r.

Główne priorytety

Region coraz częściej postrzegany jest także jako ośrodek innowacji i działalności badawczo-rozwojowej. Wśród głównych priorytetów inwestycyjnych firm dominują sztuczna inteligencja i automatyzacja (38 proc.), infrastruktura cyfrowa (23 proc.) oraz sektor obronny (20 proc.).

Z kolei najbardziej perspektywiczne rynki zbytu w regionie to energia odnawialna (45 proc.), elektromobilność i technologie bateryjne (40 proc.) oraz przetwarzanie surowców (36 proc.).

Większa konkurencja

Rosnąca atrakcyjność regionu oznacza jednak także większą konkurencję. Około 16 proc. ankietowanych przedsiębiorstw wskazuje na rosnącą presję ze strony firm z Chiny, które zwiększają aktywność inwestycyjną i eksportową w Europie Środkowo-Wschodniej.

Rekordowy poziom wymiany handlowej

Według raportu wymiana handlowa między Niemcami a krajami regionu osiągnęła w 2025 r. rekordowy poziom 529,3 mld euro. To więcej niż łączna wartość handlu Niemiec z Stany Zjednoczone i Chinami.

Niemieckie firmy w większości pozytywnie oceniają swoją obecną sytuację w regionie – 47 proc. określa ją jako dobrą lub bardzo dobrą, a 39 proc. jako stabilną. W perspektywie pięciu lat 75 proc. przedsiębiorstw spodziewa się poprawy warunków prowadzenia biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Plany zatrudnienia

Plany zatrudnieniowe pozostają umiarkowanie optymistyczne – w ciągu najbliższego roku 56 proc. firm zakłada utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia, a 23 proc. planuje jego zwiększenie. W horyzoncie pięcioletnim tworzenie nowych miejsc pracy deklaruje 61 proc. przedsiębiorstw.

Raport wskazuje również na rosnące znaczenie sektora usług wspólnych. Centra usług wspólnych i outsourcingu procesów biznesowych (SSC/BPO) zostały wskazane jako najważniejszy model operacyjny w regionie przez 74 proc. badanych firm.

„German-Central and Eastern European Business Outlook 2026” to coroczne badanie opinii przygotowane wspólnie przez KPMG w Niemczech oraz Komisję Wschodnią Niemieckiej Gospodarki. Raport powstał na podstawie ankiet przeprowadzonych między listopadem 2025 a styczniem 2026 wśród 115 firm – niemieckich przedsiębiorstw oraz lokalnych spółek zależnych grup niemieckich działających w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Badanie obejmuje 20 krajów CEE i koncentruje się na ocenie bieżącej sytuacji biznesowej, planach inwestycyjnych oraz szansach i wyzwaniach dla niemieckiego biznesu w regionie.