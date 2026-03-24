Redakcja Forsal.pl wystąpiła z pytaniem dotyczącym planów sieci Żabka w kontekście rozszerzenia oferty usług o wymianę lub napełnianie nabojów CO₂ do domowych saturatorów. Z odpowiedzi biura prasowego spółki, wynika, że sieć pracuje nad wdrożeniem i analizuje możliwość rozszerzenia oferty o usługi związane z systemami karbonizacji napojów.

Możliwe nowe usługi CO₂ w sklepach

Jak wskazało biuro prasowe w odpowiedzi, obecnie trwają analizy dotyczące dostępnych rozwiązań technologicznych. Szczegóły dotyczące ewentualnego wdrożenia, w tym terminy i zasady funkcjonowania usługi, nie zostały jeszcze określone.

Pracujemy nad wdrożeniem w naszej sieci usługi związanej z systemami karbonizacji napojów. Obecnie analizujemy różne możliwości technologiczne. O szczegółach, takich jak termin uruchomienia czy zasady funkcjonowania tego rozwiązania, będziemy informować w przyszłości – przekazało redakcji Forsal.pl biur prasowe.

System kaucyjny

Plany wpisują się w zmiany zachodzące na rynku po wprowadzeniu od 1 października 2025 r. systemu kaucyjnego. Nowe przepisy obejmują m.in. butelki plastikowe do 3 litrów oraz puszki metalowe do 1 litra, za których zwrot przysługuje 50 gr, a także szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra – z kaucją w wysokości 1 zł.