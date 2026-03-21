Grupa Żabka zakończyła 2025 rok z wyraźnym wzrostem kluczowych wskaźników finansowych i operacyjnych. Skonsolidowana sprzedaż do klienta końcowego wzrosła o 14,1 proc. rok do roku i osiągnęła 31,1 mld zł, a skorygowany zysk netto przekroczył 1 mld zł.

Dynamiczna ekspansja i rosnąca sprzedaż napędzają rekordowe wyniki

Wzrost wyników był związany zarówno z rosnącą sprzedażą porównywalną (LfL), jak i intensywną ekspansją sieci. W 2025 roku uruchomiono 1 394 nowe sklepy, przekraczając wcześniejsze założenia. Na koniec roku sieć liczyła 12 339 placówek, w tym 173 w Rumunii.

Jak wskazał prezes spółki Tomasz Suchański, „Wyniki za 2025 rok potwierdzają, że przyjęta strategia rozwoju Grupy Żabka jest skuteczna. Osiągnęliśmy wszystkie komunikowane inwestorom wskaźniki finansowe, jednocześnie przyspieszając realizację wybranych inicjatyw strategicznych”. Skorygowany wynik EBITDA wzrósł o 16 proc. rok do roku i wyniósł ponad 4 mld zł, a marża przekroczyła 13 proc. Poprawie uległa także rentowność netto – marża zysku osiągnęła 3,2 proc., przekraczając wcześniejsze cele.

Cyfryzacja i dyscyplina finansowa filarami dalszego wzrostu Grupy Żabka

Grupa Żabka rozwija również działalność cyfrową, która wspiera wzrost sprzedaży i efektywność operacyjną. Przychody w tym segmencie wzrosły o 25 proc., a liczba aktywnych użytkowników rozwiązań cyfrowych osiągnęła około 10 mln. Jak podkreślił Tomasz Blicharski, „Naszą przewagą jest model zarządzania oparty na danych i wysoka elastyczność operacyjna. Pozwala nam to szybko reagować na zmiany rynkowe i utrzymywać wysokie tempo skalowania biznesu”.

Sieć poprawiła również swoją sytuację finansową – dzięki silnym przepływom pieniężnym ograniczono poziom zadłużenia. Wskaźnik długu netto do EBITDA spadł do około 1,0x. Jak zaznaczyła dyrektor finansowa Marta Wrochna-Łastowska, „Zdyscyplinowane alokowanie kapitału i koncentracja na efektywności operacyjnej pozwoliły nam skutecznie zmniejszyć zadłużenie oraz podnieść rentowność”.

W 2026 roku Grupa Żabka zakłada dalszy wzrost sprzedaży porównywalnej na poziomie średnich do wysokich jednocyfrowych wartości oraz utrzymanie stabilnej marży EBITDA.