Świąteczne prezenty a podatki

W okresie przedświątecznym przedsiębiorcy chętnie obdarowują kontrahentów i pracowników upominkami. Jednak – jak przypomina doradca podatkowy fillup.pl i e-pity.pl, Monika Piątkowska – nie każdy prezent można wręczyć bez podatkowych konsekwencji. Świadomość obowiązujących zasad pomaga przedsiębiorcom uniknąć niespodzianek ze strony fiskusa.

Reklama

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, do jakiej wartości mogą wręczyć prezent kontrahentom, aby uniknąć dodatkowych obciążeń podatkowych. – Urząd Skarbowy nie jest zającem wielkanocnym i od wartości pewnych prezentów musimy doliczyć stosowny podatek – ostrzega Monika Piątkowska.

Prezent o wartości do 200 zł bez podatku

Jak wyjaśnia ekspertka, bez podatku dochodowego można przekazać kontrahentowi prezent o wartości do 200 zł, pod warunkiem że osoba obdarowana nie pozostaje z firmą w stosunku pracy ani umowie cywilnoprawnej. – Jeśli wręczamy kontrahentowi podarunek o wartości przekraczającej 200 zł, obdarowywany musi zapłacić podatek dochodowy od wartości upominku – mówi Piątkowska.

Ważne Warto pamiętać, że ten limit nie dotyczy prezentów wręczanych pracownikom. W ich przypadku cała wartość upominku podlega opodatkowaniu.

Prezenty świąteczne a limity w podatku VAT

Dodatkowe komplikacje pojawiają się przy podatku VAT, gdzie obowiązują inne limity kwotowe. Zwolnienie z VAT obejmuje prezenty, których suma wartości dla jednej osoby w ciągu roku nie przekracza 100 zł netto – wtedy konieczne jest wpisanie ich do specjalnej ewidencji. Z kolei przy prezentach do 20 zł netto ewidencja nie jest wymagana. – Jeśli nie spełniamy warunków zwolnienia, powinniśmy doliczyć podatek należny do wartości upominków – wyjaśnia ekspertka.

Prezent świąteczny kosztem firmy?

Wątpliwości przedsiębiorców budzi również to, czy świąteczne upominki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Problem wynika z nieprecyzyjnego pojęcia „kosztów reprezentacji”. – W ustawie nie określono jednoznacznie, co należy rozumieć pod pojęciem reprezentacji. Przyjmuje się jednak, że są to wydatki ponoszone w celu wykreowania pozytywnego wizerunku firmy – tłumaczy Monika Piątkowska z fillup.pl i e-pity.pl.

Inaczej traktowane są wydatki o charakterze reklamowym – jeśli ich celem jest promocja firmy, mogą stanowić koszt podatkowy. – Prezenty o niewielkiej wartości opatrzone logo firmy nie będą miały charakteru reprezentacyjnego i mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu – dodaje ekspertka.

Źródło: fillup.pl