Okazje cenowe: cukier, olej i majonez.

Reklama

Kolejne artykuły będą ponadto zawierały linki do innych publikacji, by nie powtarzać w jednej wcześniej już przygotowanych treści.

Okazje cenowe: Cukier i olej – ile można zaoszczędzić

Listę promocji na weekend w Lidlu otwierają dwa podstawowe w każdym gospodarstwie domowym produkty: cukier i olej.

W promocji 1 plus 1 gratis można kupić w sumie dwa litry oleju płacąc jedynie 6,99 zł.

Jeszcze korzystniejsza wydaje się promocja na cukier: 5 plus 5 gratis. Już sama cena podstawowa jest atrakcyjna bo 1,99 zł za kilogram, a jeszcze zredukuje się o połowę gdy kupimy 5 kilogramów cukru.

Z kolei w Stokrotce można kupić w ten weekend w promocji olej kujawski w dużym opakowaniu – trzylitrowe kosztuje 21,98 zł.

Niedziela handlowa 29.03.2026 i okazyjne ceny na Wielkanoc: majonez

Olej może posłużyć do zrobienia wielkanocnego majonezu, ale można też go kupić w promocyjnej cenie 7,49 zł za słoik. Gdy kupimy dwa, będzie niemal o połowę taniej, bo drugi w promocji 1 plus 1 gratis.

Oznacza to obniżkę wydatku na ten zakup w sumie o 42 procent.

Jeszcze taniej wypadnie zakup majonezu jeśli zdecydujemy się na zakup tego produktu w ten weekend w Biedronce. Tam duży – 800 g majonez dekoracyjny Winiary kosztuje w aktualnej promocji 10,99 zł. Obowiązuje przy tym limit dzienny przy zakupach – 2 opakowania.

Stokrotka oprócz promocyjnych cen oferuje w weekend przedświąteczny duży wybór majonezów regionalnych.

9,79 zł kosztuje słoik 500 gr kultowego majonezu kieleckiego. Nieznacznie mniejsze opakowanie majonezu kętrzyńskiego ma cenę 9,39 zł, a pomorskiego 10,99 zł.

Najkorzystniej cenowo w tej majonezowej promocji wypadają: majonez napoleoński – 5,49 zł za słoiczek oraz majonez delikatesowy stołowy – 6,99 zł.

Kolejne artykuły będą ponadto zawierały linki do innych publikacji, by nie powtarzać w jednej wcześniej już przygotowanych treści.