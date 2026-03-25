Tydzień przed świętami to czas gdy w zasadzie poza pieczywem i wypiekami można już kupować wszystko co ma trafić na świąteczny wielkanocny stół.

Niedziela handlowa 29.03.2026 r.: promocje w sobotę, dobre okazje w niedzielę

Badania pokazują też, że przeciętna polska rodzina nie zamierza w tym roku wydać na zakupy świąteczne więcej niż rok temu. A ponieważ mimo spowolnionej inflacji ceny w sklepach są wyższe, to jedyny sposób by nie pogorszyć jakości świątecznego stołu sprowadza się do maksymalnego wykorzystania sklepowych promocji.

Tych zaś nie brakuje. Przedmiotem promocji są produkty, które są niezbędne na każdym świątecznym stole. Te najpowszechniejsze znajdziemy w ofercie weekendowej dowolnej swojej ulubionej sieci: Biedronka, Lidl, Stokrotka, Dino, Aldi, Auchan – i tak dalej. Inne są w ofercie tylko niektórych sklepów. Ponadto obniżki i okazyjne ceny nie wszędzie są jednakowe na te same grupy produktów.

To oznacza, że aby maksymalnie skorzystać z obniżek i zoptymalizować świąteczny koszyk zakupowy trzeba wybrać się przynajmniej do dwóch, a najlepiej trzech sklepów.

Dlatego tym razem odpowiedź na pytanie: zakupy w sobotę czy w handlową niedzielę 29.03.2026 r. brzmi: i w sobotę, i w niedzielę.

Tanie zakupy, otwarte sklepy w weekend przed Wielkanocą

W dyskontach takich jak Biedronka i Lidl, które niezmiennie walczą między sobą o jak największe grono klientów można w ten weekend kupić nawet za mniej niż pół ceny podstawowe produkty niezbędne do wielkanocnych potraw: masło, cukier, olej czy twaróg. W promocji są też mięsa, w tym tak poszukiwane jak schab, boczek, karkówka i szynka – wieprzowina, pierś i udziec indyka, kurczak i poszczególne jego części. Tu i ówdzie można też spodziewać się promocji dotyczącej ryb czy jajek.

Można też liczyć na promocje z dużymi upustami cenowymi grup towarów, które nabywamy nie tylko na święta, ale i zużywamy w sporych ilościach na co dzień. 25- lub 30 procentowe obniżki cen (popularna promocja drugi 50 proc. ceny) dotyczy nie tylko kawy i herbaty, kapsułek i płynów do prania, ale słodyczy, w tym np. cukierków na wagę.

Oddzielna kategorię stanowią napoje: wody, napoje typu cola, soki.

Wszystko to sprawia, że z dobrym planem, poświęcając czas na odwiedziny w dwóch-trzech sklepach różnych sieci można obniżyć cenę wielkanocnego koszyka o co najmniej 30 procent.

A ponieważ wiele promocji wymaga kupna więcej niż jednego produktu: np. 2 plus 1 gratis albo 1 plus 1 za 50 proc., dobrze też rozłożyć zakupy w rodzinach (kilku) lub między znajomymi. Wtedy zyski będą jeszcze większe.

Promocje przed wielkanocne w największych sieciach ruszają tradycyjnie w czwartek. Od jutra – 26.03.2026 r. postaramy się w tym dziale na bieżąco informować o szczegółach promocji, by ułatwić Czytelnikom wybór sklepów, do których warto udać się w weekend mając na celu tani zakup jak największego asortymentu produktów kupowanych w tym okresie.

Kolejne artykuły będą ponadto zawierały linki do innych publikacji, by nie powtarzać w jednej wcześniej już przygotowanych treści. Zapraszamy do lektury i skorzystania z naszych wskazówek – obiektywnych, informacyjnych, nie mających na celu promowania czy preferowania sklepów i sieci handlowych, a jedynie poradę i pomoc oszczędzającą czas na samodzielne poszukiwania.