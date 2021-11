Wiceprezes wskazał, że został wydłużony termin, do którego przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki pandemii Covid-19, będą mogli rozliczyć nadwyżkę z pomocy z Tarczy Finansowej PFR 2.0. Pierwotnie termin ten był planowany na 31 stycznia 2022 r., ale z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz PFR został przedłużony przez Radę Ministrów do 15 marca 2022 r. "Chodzi o to, żeby konieczność spłaty nie zaburzyła płynności finansowej przedsiębiorców, którzy wciąż mogą odczuwać skutki pandemii" - wyjaśnił wiceprezes. Dodał, że to efekt konsultacji z środowiskami przedsiębiorców i realizacja ich postulatów.

Wskazał, że pierwszy etap umorzeń, który właśnie się rozpoczął, dotyczy MŚP, czyli przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 249 pracowników. Przypomniał, że ci przedsiębiorcy po uruchomieniu Tarczy 2.0(ruszyła 15 stycznia br. - PAP) mogli wystąpić o wsparcie z PFR, sami przewidując i wyliczając stratę, jaką poniosą w wyniku zamknięcia firm. Teraz - jak powiedział - powinni się z tego rozliczyć, dowodząc, że faktycznie takie straty ponieśli, a jeśli otrzymali więcej niż wynika to z danych finansowych, muszą zwrócić otrzymaną nadwyżkę. Dodał, że rozliczający się przedsiębiorcy muszą złożyć oświadczenia ws. rozliczeń, oraz dołączyć do nich w formie załączników odpowiednie pliki JPK. Rozliczenia odbywają się bankach, gdzie firmy wnioskowały o subwencje.

Marczuk wskazał, że to pierwszy etap umorzeń subwencji z Tarczy 2.0, a składanie oświadczeń dla MSP potrwa do 15 stycznia 2022 r. Drugi, obejmujący mikrofirmy, rozpocznie się 19 stycznia i potrwa do końca lutego 2022 roku. W tym przypadku - jak wskazał - firmy będą musiały złożyć tylko oświadczenia dotyczące otrzymania działalności i zatrudnienia, które PFR zweryfikuje.

Trzeci etap, czyli wydanie decyzji dotyczących umorzeń, nastąpi w kwietniu przyszłego roku. "Jeśli okaże się, że po naszej weryfikacji, MŚP lub mikro będą musiały jakąś część dotacji zwrócić, to będą miały na to czas do 31 maja przyszłego roku" - powiedział. Przypomniał, że co do zasady, umorzenie dla firm, które spełnią określone w regulaminie PFR warunki, jest 100-proc.

W ramach Tarczy PFR 2.0, czyli od 15 stycznia do 28 lutego 2021 r., wsparcie otrzymało 47,7 tys. firm, w tym 7,1 tys. z sektora MŚP. Na konta przedsiębiorców trafiło 7,1 mld zł, w tym 3,8 mld zł dla sektora MSP. Średnie kwota pomocy dla tych firm wyniosła 539 tys. zł, a dla mikrofirm 82 tys. zł.

Pomoc otrzymały firmy objęte 54 kodami PKD. Lista obejmuje branże, które najbardziej doświadczyły negatywnych skutków pandemii Covid-19, w tym przede wszystkim hotelarska, targów i wydarzeń, turystyczna, fitness i gastronomiczna.