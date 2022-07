Z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD) wynika, że firmy zadłużone sa na 9,2 mld zł. Część przedsiębiorstw trafia do Krajowego Rejestru Długów już w pierwszym roku funkcjonowania.

"Zaległości "pierwszaków" sięgają 2,2 mln zł, mają je 133 podmioty. 85 Z nich było notowanych za zaległości zanim one powstały - poinformowano.

Wskazano, że część nowych firm szybko traci płynność finansową i nie ma z czego płacić zobowiązań. Wśród przedsiębiorstw wpisanych do KRD w pierwszym roku obecności na rynku dominują te zajmujące się budownictwem i handlem.

"Najwięcej przedsiębiorstw zmagających się z problemami finansowymi już na starcie działa na Śląsku, gdzie zadłużenie wynosi 547,4 tys. zł, drugie jest województwo lubelskie z kwotą 534,8 tys. zł, a trzecie lubuskie z sumą 288,6 tys. zł. Najmniej do uregulowania mają podmioty z Opolszczyzny – to zaledwie 3,4 tys. zł" - podano w raporcie KRD.

Według KRD rekordzistą w gronie "pierwszaków" jest przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w branży przetwórstwa przemysłowego z województwa lubelskiego, który nie zapłacił kontrahentom 432,1 tys. zł.

Zwrócono uwagę, że prawie 2/3 firm, które trafiły do KRD w pierwszym roku działalności, była tu już notowana we wcześniejszych latach.

"To jednoosobowe działalności gospodarcze. W tym przypadku NIP jest przypisany do nazwiska właściciela, a nie do firmy. Likwidacja jednej, zadłużonej firmy, i założenie kolejnej, czystej, nie sprawi, że wiedza o długu zniknie. Jak widać, są to przedsiębiorcy, którzy nie mają w zwyczaju płacić, skoro znowu trafili do naszej bazy. Warto, więc sprawdzać każdego (...) – wyjaśnił prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki.

W raporcie poinformowano, że w grupie przedsiębiorstw działających od roku do 3 lat długi mają 8362 podmioty.

"Obciąża je kwota 119,8 mln zł. Tu również dominuje budownictwo i handel. W pierwszej z tych branż 1610 przedsiębiorstw ma do oddania 26,5 mln zł. W drugiej – 1412 podmiotów zalega ze spłatą 21,5 mln zł. Z regulowaniem zobowiązań słabo radzi sobie także transport, gdzie 883 firmy uzbierały 13,8 mln zł niezapłaconych faktur" - stwierdzono.

Dodano, że najbardziej zadłużony podmiot w tej grupie to spółka komandytowa z Małopolski działająca w branży przetwórstwa przemysłowego. Powinna ona uregulować 2,2 mln zł.

"Niewłaściwy dobór kontrahentów, zbyt długie terminy płatności wpisywane na fakturach dla odbiorców towarów i usług dają przyzwolenie na to, że partnerzy kredytują się kosztem takich firm. Wejście na rynek i zakotwiczenie się na nim to duże wyzwanie, więc przedsiębiorcy nierzadko przystają na niekorzystne warunki współpracy, proponowane przez kontrahentów (...)" - ocenił ekspert programu Rzetelna Firma Andrzej Kulik.

Dane KRD pokazują również, że najwięcej długów do spłacenia mają firmy w dziesiątym roku ich działalności. Aż 16 066 podmiotów ma 507,5 mln zł nieuregulowanych zobowiązań. "Konto rekordzisty obciąża 8,7 mln zł zaległości. To spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Podkarpacia z sektora budowlanego" - wskazano.

W raporcie podano, że w niełatwej sytuacji są też firmy z 7-letnim stażem.

"Powinny one oddać 494,3 mln zł, a zaległości te dotyczą aż 16 347 przedsiębiorstw – to największa liczba dłużników spośród wszystkich grup wiekowych widniejących w KRD. Ci przedsiębiorcy zostali też wpisani przez największe grono wierzycieli. Na zapłatę od nich oczekuje aż 26 908 podmiotów" - poinformowano.

Podkreślono, że wszystkie zadłużone firmy, niezależnie od tego, w którym roku działalności trafiły do KRD za brak zapłaty, mają jedną wspólną cechę. Najczęściej ich pierwszy wierzyciel działa w sektorze finansowym (bank, firma leasingowa lub faktoringowa) albo jest operatorem telefonicznym bądź firmą handlową - stwierdzono w raporcie KRD. (PAP)

autorka: Anna Bytniewska