"Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 3 880,3 mld zł (o 13,2% więcej niż na koniec roku 2020), w tym 54,8% stanowiły aktywa trwałe, a 45,1% aktywa obrotowe. Przychody ogółem oraz koszty ogółem były wyższe od osiągniętych w 2020 r. Wynik finansowy netto osiągnął poziom 250,2 mld zł (wzrost o 88,9% w porównaniu do 2020 r.)" - czytamy w komunikacie.

W strukturze aktywów trwałych netto wzrósł udział rzeczowych aktywów trwałych (z 62,7% do 63,8%), wartości niematerialnych i prawnych (z 5,9% do 6%), należności długoterminowych (z 1,4% do 1,6%) oraz aktywów z tytułu praw do użytkowania (z 1,3% do 1,5%). Obniżył się udział inwestycji długoterminowych (z 25,6% do 24,0%). Nie zmienił się udział długoterminowych rozliczeń międzyokresowych i podobnie jak przed rokiem wyniósł 3,1%, podał GUS.

Przychody ogółem badanych podmiotów były w 2021 r. wyższe o 21,2% niż w roku 2020 i wyniosły 4 584,4 mld zł. Koszty ogółem były w 2021 r. wyższe o 18,4% niż w roku 2020 i wyniosły 4 286,0 mld zł, podał GUS.

Wskaźnik poziomu kosztów ogółem w 2021 roku wyniósł 93,5%, wskaźnik rentowności obrotu brutto 6,5%, wskaźnik rentowności obrotu netto 5,5%.

"Odnotowano zróżnicowanie wskaźników ekonomiczno-finansowych w zależności od rodzaju działalności prowadzonej przez badane przedsiębiorstwa. Poprawa wskaźnika rentowności obrotu netto wystąpiła we wszystkich sekcjach. Najsilniejszy wzrost wskaźnika rentowności obrotu netto wystąpił w górnictwie i wydobywaniu (z minus 10,4% do 9,3%), zakwaterowaniu i gastronomii (z minus 8,1% do 3,9%), informacji i komunikacji (z 8,3% do 13,8%) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 2,4% do 5,8%)" - czytamy dalej.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 48 665 jednostek o liczbie pracujących 10 i więcej osób.