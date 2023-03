W 2022 r. urząd antymonopolowy nałożył na firmy 428 mln zł kar, do budżetu państwa zostało 117 mln zł; 2022 r. był drugim z rzędu rokiem, w którym spadała surowość UOKiK wobec przedsiębiorców - informuje we wtorek "Puls Biznesu". Podkreśla, że to nadal wysoki poziom kar.

"PB" podaje, że największe obciążenia spadły na firmy za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję (241 mln zł). "Sankcje za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów oraz niedozwolone postanowienia umowne wyniosły 102 mln zł, a za pozostałe zabronione czyny - 85 mln zł" - informuje gazeta. Reklama Jak zaznacza, w ubiegłym roku liderem wśród ukaranych jest Allegro. "Na tę firmę UOKiK nałożył kary o łącznej wysokości 210 mln zł. Na kolejnych miejscach +podium" plasują się Agri Plus (68,5 mln zł) i Bo Energy (28,4 mln zł)" - podaje "PB". Przypomina, że wyjątkowy pod względem kar dla firm był rok 2020, w którym prezes UOKiK nałożył kary o łącznej wysokości prawie 31 mld zł. "To historyczny rekord, który zapewne nigdy nie zostanie pobity. Tak wysoka kwota kar wynikała z gigantycznych kar dla Gazpromu i kilku spółek budujących Nord Stream 2 (29 mld zł). W listopadzie 2022 polski Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił tę decyzję. Wyrok nie jest jednak prawomocny i urząd zamierza walczyć w wyższej instancji" - czytamy w Pulsie Biznesu. (PAP)