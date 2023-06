Jak wynika z najnowszego raportu "Płatności bezgotówkowe w polskich MŚP", 39 proc. firm zajmujących się handlem i usługami dobrze ocenia swoją sytuację finansową, a 22 proc. określiło ją jako złą lub bardzo złą.

Wśród ankietowanych większy optymizm wykazują małe i średnie przedsiębiorstwa (od 10 do 249 pracowników) – 54 proc. określiło aktualny stan firmy jako dobry, a 5 proc. jako bardzo dobry. W przypadku mikro firm (do dziewięciu pracowników) jest mniej optymistycznie - co trzecia z nich uważa, że jej obecna forma jest dobra. W gronie badanych sektorów najsłabiej swoją kondycję finansową ocenia branża związana z fitnessem i rozrywką – 29 proc. tego typu podmiotów określiło sytuacje firmy jako złą, a 9 proc. jako bardzo złą.

Jak wynika z badania, MŚP "patrzą w przyszłość dość optymistycznie". Ponad połowa ankietowanych (52 proc.) przewiduje, że ich obecna kondycja finansowa pozostanie bez zmian w ciągu najbliższych 12 miesięcy, natomiast prawie 23 proc. sądzi, że raczej się pogorszy - podano.

70 proc. polskich MŚP zajmujących się handlem i usługami zadeklarowało w badaniu, że w ostatnim roku nie zmienił się u nich poziom zatrudnienia; 10 proc. informowało o wzroście, a prawie 19 proc. o spadku.

Jak dodano, mimo niepewnej sytuacji gospodarczej polskie firmy z sektora MŚP będą starały się utrzymać obecne zatrudnienie – tak powiedziało 73 proc. badanych (77 proc. mikro firm oraz 64 proc. małych i średnich). Co dziesiąte przedsiębiorstwo przewiduje powiększenie załogi w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Podobna liczba firm planuje także zwolnienia w najbliższej przyszłości - wskazano.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w ankiecie telefonicznej w maju br. na zlecenie Fiserv Polska, działa pod marką PolCard from Fiserv. W badaniu uczestniczyła reprezentatywna grupa 500 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się handlem i usługami. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta