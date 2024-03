"6 województw znalazło się na podium w najnowszej edycji Rankingu rzetelności polskich przedsiębiorstw" - podał Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej (KRD BIG). Wyjaśniono, że ranking opracowali eksperci Rzetelnej Firmy na podstawie danych KRD.

Twórcy rankingu zwrócili uwagę, że to pierwsza taka sytuacja w kilkuletniej historii tego zestawienia, bowiem pierwsze miejsce zajęły ex aequo województwa: świętokrzyskie, podlaskie i lubelskie, zdobywając 38 punktów w rankingu. Zaznaczyli, że jest to najwyższy wynik zanotowany w obecnym zestawieniu. Dodali, że o ile dwa pierwsze województwa utrzymały swoją pozycję, o tyle Lubelszczyzna awansowała z 2. pozycji w poprzednim rankingu.

KRD podał też, że drugie miejsce przypadło firmom z Małopolski i Podkarpacia, a podium zamykają przedsiębiorcy z Opolszczyzny.

Nie zmieniła się ostatnia trójka województw w tabeli: najniższą rzetelnością wykazali się przedsiębiorcy (licząc od końca) z województwa mazowieckiego (6 pkt), kujawsko-pomorskiego (10 pkt.) i śląskiego (11 pkt). Duży spadek zanotowało województwa łódzkie, przesuwając się o dwa miejsca w dół, na 4. miejsce od końca.

"O ostatecznej klasyfikacji zadecydowała suma zdobytych punktów w trzech kategoriach" – zaznaczyła ekspertka Rzetelnej Firmy Katarzyna Starostka, cytowana w publikacji.

"Najwyższe zadłużenie w przeliczeniu na 1000 firm odnotowano w województwie mazowieckim – 3 884 602 zł, kolejne pozycje zajęły województwa śląskie (3 831 878 zł) i kujawsko-pomorskie (3 595 099 zł). Na przeciwnym biegunie znajdują się województwa podkarpackie (2 313 903 zł), podlaskie (2 326 973 zł) i małopolskie (2 336 798 zł)" - wskazali autorzy rankingu.

Poinformowali, że w przypadku średniego zadłużenia dłużnika, najwyższe wartości odnotowano w województwach mazowieckim (39 165 zł), wielkopolskim (37 785 zł) i łódzkim (37 139 zł). Na przeciwnym końcu tabeli znalazły się województwa: zachodniopomorskie (29 706 zł), lubuskie (30 171 zł) i lubelskie (31 167 zł).

Z danych rankingu wynika, że najwyższy odsetek zadłużonych odnotowano w województwie śląskim (10,38 proc.), a następnie kujawsko-pomorskim (10,01 proc.) i dolnośląskim (9,98 proc.). Natomiast najniższy odsetek zadłużonych firm w województwach: podkarpackim (6,15 proc.), małopolskim (6,36 proc.) i podlaskim (6,41 proc.).

"II połowa ubiegłego roku nie była dobra dla gospodarki. W wielu branżach produkcja i sprzedaż malała, rosło zadłużenie" - ocenili autorzy rankingu. Podali, że na koniec 2023 r. wartość firmowych długów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Długów osiągnęła 9,6 mld zł, co stanowi wzrost o 154 mln zł w porównaniu do danych z czerwca 2023 r.

Z danych KRD wynika, że największy udział w tym zadłużeniu mają firmy z Mazowsza, które powinny zwrócić wierzycielom ponad 2 mld zł. "Równie pokaźną kwotę zalegają przedsiębiorcy ze Śląska – 1,2 mld zł oraz przedsiębiorstwa zarejestrowane w woj. wielkopolskim – niespełna miliard złotych" - podano.

Najmniejsze zaległości na swoim koncie mają przedsiębiorcy z Opolszczyzny – 164 mln zł, woj. świętokrzyskiego – 170 mln zł i Podlasia – 172 mln zł.

Twórcy rankingu ocenili, że wśród najbardziej rzetelnych województw dominują przedsiębiorcy z mniej gospodarczo rozwiniętych regionów. Wyjątkiem jest tu Małopolska i po części Podkarpacie, podkreślając, że dwa województwa, w których funkcjonuje najwięcej przedsiębiorstw, czyli mazowieckie i śląskie okupują niezmiennie dół tabeli.

"Nierzetelność jest nieodłączną cechą rozwoju gospodarczego. Bez wątpienia tam, gdzie jest duża liczba firm, są one poddawane większej presji ze strony konkurencji, co z kolei wymusza podejmowanie bardziej ryzykownych decyzji gospodarczych" - skomentował prezes Krajowego Rejestru Długów BIG Adam Łącki. Jak stwierdził, to wyższe ryzyko w przypadku niepowodzenia skutkuje stratami, a w konsekwencji długiem. "Niekiedy ratunek przed upadkiem odbywa się kosztem rzetelności i uderza w kontrahentów takiej firmy" – zauważył Łącki.

Ekspert podkreślił jednak, że na przykładzie województwa małopolskiego, które pod względem liczby zarejestrowanych firm zajmuje 4. miejsce w Polsce, widać, że można pogodzić rozwój gospodarczy z etyką.

"Poza ekonomią duże znaczenie ma także lokalna kultura, pewien kult rzetelności, uczciwości, funkcjonowania na własny, a nie na cudzy koszt. To jest charakterystyczne dla województw ze wschodu i południowego wschodu Polski" – dodaje Adam Łącki. Jego zdaniem tutaj dużą rolę odgrywają relacje międzyludzkie - "reputacja rzetelnego płatnika ma znaczenie także dla utrzymania pozycji na rynku".