Zysk operacyjny wyniósł 406,2 mln zł wobec 235,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł 527,5 mln zł wobec 350,2 mln zł rok wcześniej, zaś skorygowana EBITDA - odpowiednio: 535,6 mln zł wobec 355,6 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1210,2 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 751,16 mln zł rok wcześniej.

"Przychody netto w I kw. 2021 r. wyniosły 1,21 mld zł (+61,1% r/r), do czego przyczynił się wzrost wskaźnika Take Rate o 112 pb. r/r do 10,43%. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie Grupy Allegro.eu w I kw. 2021 r. wyniosła 9,6 mld zł (46,1% r/r)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Największy, 82,2-proc. udział w przychodach ogółem miał segment marketplace, usługi reklamowe odpowiadały za 8,4% przychodów, własna sprzedaż detaliczna za 4,9% oraz porównywarka cen Ceneo.pl za 4,1%.

"Allegro wypracowało naprawdę solidne wyniki w pierwszym kwartale, m.in. dzięki bardzo dobrym rezultatom z działalności reklamowej, a także w związku z pierwszymi przychodami z tytułu współfinansowania przez sprzedawców dostaw do paczkomatów w ramach programu Smart! Przełożyło się to na wzrost przychodów o 61,1%, 15 punktów procentowych powyżej wzrostu GMV, przyczyniając się do wzrostu skorygowanego wyniku EBITDA o 50,6% do 535,6 mln zł, pomimo wyższych o 147% r/r kosztów subsydiowania dostaw dla coraz liczniejszego grona klientów Smart!" - powiedział dyrektor finansowy Allegro Jon Eastick, cytowany w komunikacie.

Liczba aktywnych kupujących przekroczyła 13,2 mln (+13,4% r/r), a ich roczne wydatki wyniosły średnio 2 880 zł (+38,9% r/r).

"Konsumenci coraz częściej wybierają Allegro robiąc codzienne zakupy. Na koniec I kwartału liczba aktywnych kupujących przekroczyła 13,2 mln, o 13,4% więcej niż przed rokiem. Przeciętne roczne wydatki na jednego kupującego wzrosły do prawie 2880 zł, czyli o 38,9% r/r. Odnotowaliśmy również dwucyfrowy wzrost liczby sprzedawców, w tym zagranicznych, a także liczby ofert. Wyczekując zniesienia obostrzeń dotyczących COVID, jesteśmy przekonani, że dzięki wszystkim zaplanowanym przez nas innowacjom Allegro pozostanie dla konsumentów najlepszym miejscem do robienia zakupów" - skomentował prezes François Nuyts.

Wskaźnik Net Promoter Score (NPS) dotyczący obsługi klienta znalazł się w I kw. br. na rekordowym poziomie 77,8, podkreślono także w komunikacie.

Fintech Allegro Pay odnotował trzycyfrowy wzrost kw/kw w zakresie kredytów konsumenckich. Wynik NPS ukształtował się na poziomie 87,5, podano także.

"Allegro Biznes, nowa platforma B2B dla firm uruchomiona w lutym, została dobrze przyjęta przez użytkowników (zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa), a liczba sprzedawców uczestniczących w dedykowanych programach B2B rośnie zgodnie z założeniami" - czytamy dalej.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

(ISBnews)