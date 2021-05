Nowa kolekcja w CCC

Nowa kolekcja na lato 2021 w CCC odpowiada na aktualne trendy. Jeśli jednak po zakupie okaże się, że buty nie pasują lub są źle dobrane pod względem rozmiaru, możesz je zwrócić albo wymieniać – tutaj znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat: https://ccc.eu/pl/zwroty. Jeśli jednak nie nadają się do użytkowania np. z powodu stwierdzonej wady fizycznej, możesz złożyć reklamację – dotyczy to zarówno produktów zakupionych stacjonarnie, jak i w sklepie internetowym. Niezbędne informacje są dostępne tutaj: https://ccc.eu/pl/reklamacje.

CCC – reklamacje, opinie o butach

CCC słynie jako jeden z ulubionych sklepów Polaków, w którym można kupić niedrogie buty, torebki czy plecaki. W ofercie jest także obuwie skórzane marek Lasocki czy Gino Rossi oraz oryginalne buty sportowe Nike, Adidas, Sprandi czy Puma. Ryzyko trafienia na model z wadą fabryczną istnieje jednak zawsze – niezależnie od wybranego producenta, również w CCC. W takiej sytuacji należy złożyć reklamację – wypełnić formularz i wysłać go wraz z produktem do siedziby CCC albo zanieść do wybranego sklepu stacjonarnego. Niezbędny dokument można otrzymać w salonie albo pobrać ze strony: https://ccc.eu/files/regulaminy_ec_pl/formularz_reklamacyjny_nowy_adres.pdf. Dodatkowo trzeba też podać swoje żądanie – np. wymianę na produkt pełnowartościowy, naprawę na koszt CC lub zwrot pieniędzy. CCC rozpatrzy ją w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu. Po pozytywnym rozpatrzeniu i decyzji o zwrocie środków, pieniądze wrócą do Klienta w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia dokumentu.

Reklamacja CCC – odwołanie

Jeśli CCC odrzuci reklamację, można złożyć też odwołanie od tej decyzji. Należy w nim jak najdokładniej opisać wadę stanowiącą podstawę reklamacji, a także jak najlepiej uargumentować, na czym polega niezgodność obuwia z umową. Dodatkowo można też dołączyć opinię rzeczoznawcy.

Zdecydowanie ułatwi to pracownikom CCC wydanie konkretnej i rzetelnej opinii. Podaj również swoje dane kontaktowe, gdyż wiele reklamacji nie może zostać uwzględniona z powodu ich braku. Odwołanie od reklamacji można wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną, a także złożyć bezpośrednio w wybranym sklepie stacjonarnym.